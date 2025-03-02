فيديو - الحذاء يؤدي لإصابة خطيرة والجمهور يهتف "دعه يموت" !!

This ‘tackle’ on Mateta. Jesus Christ 😳



pic.twitter.com/0FetMDxOkP — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) March 1, 2025

تمّ نقل ماتيتا إلى خارج الملعب بعد توقّف المباراة لمدّة 10 دقائق تقريباً اثر اصطدامه بحارس ميلوول، ليام روبرتس، الذي اندفع بقوة وضرب مهاجم كريستال بالاس بحذائه على رأسه.ولم يحتسب الحكم مايكل أوليفر الخطأ في البداية، قبل أن يتدخّل حكم الفيديو المساعد، ويطالب بطرد روبرتس، وازدادت الأمور سوءاً بسبب هتاف بعض مشجعي ميلوول في وجه ماتيتا "دعه يموت".ووصف رئيس بالاس ستيف باريش الاعتراض بأنّه "أحد أسوأ ما رأيته في حياتي"، علماً أن فريقه خرج فائزاً (3-1)، على منافسه اللندني في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.