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فيديو - تحت أنظار زيدان الأب .. مواجهة الأخوين ثيو ولوكا

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فيديو - تحت أنظار زيدان الأب .. مواجهة الأخوين ثيو ولوكا
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كرة القدم

2025-03-03 | 01:47
فيديو - تحت أنظار زيدان الأب .. مواجهة الأخوين ثيو ولوكا

في معركة الأخوين، وتحت أنظار والدهما زين الدين زيدان

في معركة الأخوين، وتحت أنظار والدهما زين الدين زيدان، كان هناك فائز واضح هو ثيو على لوكا، حيث سحق قرطبة ضيفه غرناطة بخمسية نظيفة.
ومع النتيجة (4-0)، جاء الأسوأ لحارس المرمى الفرنسي لوكا زيدان، حين قفز لمحاولة صد الكرة، وفعل ذلك، لكنه أصيب، وعندما مدّ قدمه، انتهى به الأمر بوضع الكرة في مرماه، وتم حمله على نقالة، وهو يعاني من "التواء في الكاحل".
بهذا الانتصار، وصل رصيد قرطبة في المركز التاسع إلى 42 نقطة، بتأخر نقطة واحدة عن غرناطة الثامن، وكلاهما يحلم بالوصول إلى التصفيات للعودة إلى الدرجة الأولى، حيث أن لدى المتصدر راسينغ سانتاندر 52 نقطة، بعد 29 جولة من أصل 42.



فيديو - تحت أنظار زيدان الأب .. مواجهة الأخوين ثيو ولوكا

رياضة

كرة القدم

زين الدين زيدان

قرطبة

غرناطة

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