فيديو - تحت أنظار زيدان الأب .. مواجهة الأخوين ثيو ولوكا

Así abandona El Arcángel Luca Zidane tras una jornada para olvidar. Cinco goles encajados y lesión. Según Escribá, podría padecer "un esguince de tobillo".

✍ Informa @AngelMengibar pic.twitter.com/JSJ8HMUaKl — Canal Rojiblanco (@Ideal_GranadaCF) March 2, 2025

في معركة الأخوين، وتحت أنظار والدهما زين الدين زيدان، كان هناك فائز واضح هو ثيو على لوكا، حيث سحق قرطبة ضيفه غرناطة بخمسية نظيفة.ومع النتيجة (4-0)، جاء الأسوأ لحارس المرمى الفرنسي لوكا زيدان، حين قفز لمحاولة صد الكرة، وفعل ذلك، لكنه أصيب، وعندما مدّ قدمه، انتهى به الأمر بوضع الكرة في مرماه، وتم حمله على نقالة، وهو يعاني من "التواء في الكاحل".بهذا الانتصار، وصل رصيد قرطبة في المركز التاسع إلى 42 نقطة، بتأخر نقطة واحدة عن غرناطة الثامن، وكلاهما يحلم بالوصول إلى التصفيات للعودة إلى الدرجة الأولى، حيث أن لدى المتصدر راسينغ سانتاندر 52 نقطة، بعد 29 جولة من أصل 42.