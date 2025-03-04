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فيديو - قصّة الشعر الكثيف لمشجّع لمانشستر يونايتد

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فيديو - قصّة الشعر الكثيف لمشجّع لمانشستر يونايتد
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كرة القدم

2025-03-04 | 02:20
فيديو - قصّة الشعر الكثيف لمشجّع لمانشستر يونايتد

شهد عالم الإنترنت الغريب انتشاراً كبيراً لقنوات المشجعين

شهد عالم الإنترنت الغريب انتشاراً كبيراً لقنوات المشجعين التي تبدي رأيها في حالة الأندية، وظهور بعض التحدّيات والرهانات الغريبة، ويبدو أن أحد مشجعي مانشستر يونايتد ورط نفسه أكثر من اللازم.
يدير فرانك إيليت، البالغ من العمر 28 عاماً، صفحة "ذا يونايتد ستراند" على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي بدأت الصفحة في 5 تشرين الأوّل - أكتوبر، عندما قرر الشاب الالتزام بتحدي يقضي بعدم قص شعره مرة أخرى حتى يفوز مانشستر يونايتد بخمس مباريات متتالية.
واعتقد فرانك أن الانتظار لن يطول سوى بضعة أشهر، بالنظر إلى أن آخر مرة فاز فيها مانشستر يونايتد بخمس مباريات متتالية كانت في الفترة من كانون الثاني - يناير إلى شباط - فبراير 2024.
ولكن، بعد مرور 149 يوماً، لا يبدو أن الفريق اقترب من الانتهاء من سلسلة النتائج المخيّبة للآمال تحت قيادة روبن أموريم، واعترف فرانك بأنه ربما بالغ في تقدير الأمر.
وقال فرانك لصن سبورت عن دوافعه "لقد كان ذلك من أجل القليل من المرح، لأكون صادقاً، لا أعرف حقاً لماذا، لقد قمت بذلك، لقد رأيت هذا الرجل يفعل ذلك مع فريق أميركي أو شيء من هذا القبيل، مع تحدي ثلاث مباريات متتالية، ففكّرت أنّ هذا شيء مضحك للغاية".



فيديو - قصّة الشعر الكثيف لمشجّع لمانشستر يونايتد

رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

فرانك إيليت

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