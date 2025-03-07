برشلونة الوحيد الذي لم يخسر في العام 2025

مع طرد باو كوبارسي في الشوط الاول من مواجهة بنفيكا

مع طرد باو كوبارسي في الشوط الاول من مواجهة بنفيكا، لاح "الرعب" مرة أخرى، حيث استذكر الكاتالان المباراة ضد باريس سان جيرمان في مونتجويك، حين دمرت بطاقة حمراء لأراوخو في الدقيقة 29 أحلام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، في ملعب دا لوز، لم يكن الأمر هو نفسه، ولم يتمكن رجال المدرب هانسي فليك من الحفاظ على التعادل السلبي وحسب، بل قدّموا مباراة مثالية تماما في لشبونة، وتمكنوا من تحقيق نتيجة إيجابية (1-0) قبل مباراة الإياب من دور الـ16.

بهذا الانتصار، لم يخسر نادي برشلونة بعد في العام 2025، وهو الفريق الوحيد في البطولات الخمس الكبرى الذي يمكنه التباهي بذلك.

كان باريس سان جيرمان هو الفريق الآخر الذي لم يخسر بعد هذا العام، ولكن مع فوز ليفربول (1-0) في حديقة الأمراء، أصبح هذا الرقم القياسي الآن في أيدي البلاوجرانا فقط.

خاض فريق هانسي فليك 15 مباراة في العام 2025، سبعة في الليغا، وثلاثة في كأس الملك، وثلاثة في دوري أبطال أوروبا، واثنتان في كأس السوبر الإسباني.

لديهم 13 فوزا وثلاثة تعادلات، واحد ضد خيتافي في الكولوسيوم (1-1)، وآخر ضد أتالانتا في اليوم الأخير من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا (2-2) والأخير في ذهاب نصف نهائي كأس الملك ضد أتلتيكو مدريد (4-4).







