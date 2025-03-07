باع بطاقة لامين يامال ... فتغيّرت حياته

قد تبدو بطاقات التداول الرياضي هواية سخيفة بالنسبة للبعض

قد تبدو بطاقات التداول الرياضي هواية سخيفة بالنسبة للبعض، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعرفون ما يبحثون عنه، فقد تغيّر حياتهم، وهذا ما حدث بالضبط مع آرون مورجان، بعد أن قام بحجز بطاقة نادرة من طراز لامين يامال 2023/24 توبس كروم UCC سوبر فراكتور.

كان آرون، من ملبورن، أستراليا، قد دفع مبلغ 147 جنيها إسترلينيا لصندوق توبس كروم مع شركة Trident Collectables، وانتهى الأمر بعامل الكهرباء البالغ من العمر 35 عاما، والذي كان دائما ما يهوى جمع البطاقات، غنياً.

بدأ ببطاقات البوكيمون، وسحب بطاقة توبس يامال، التي صُنِّفت على أنّها "جوهرة مثاليّة"، قبل أن تُعرض للبيع في مزادات جودلين.

فوّت آرون افتتاح البطاقة لأنه كان نائماً بسبب فارق التوقيت، ثم انهالت عليه الرسائل عندما استيقظ، وقال انّه كان يتوقع بيع البطاقة بأقل من ألف جنيه إسترليني، ثم كشف بعد ذلك أنه رفض عروضاً بقيمة 12 ألفاً و32 ألفاً، قبل أن يعرضها في المزاد، وانتهى الأمر ببيعها بمبلغ مذهل بلغ 80 ألف جنيه إسترليني.

وكشف آرون أنّ رقمه القياسي السابق في بيع بطاقات التداول الرياضية كان متواضعاً نسبيّا وهو 5000 جنيه على طلب ثلاثي لبطاقات ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز.

وبالإضافة إلى بطاقات كرة القدم وبطاقات البوكيمون، فإن آرون من هواة جمع بطاقات البيسبول وكرة السلة والفورمولا وان، وقد كشف أنه يمتلك أكثر من 5000 بطاقة في مجموعته في المنزل.

وبعيداً عن البطاقات، يحب وزوجته أيضا جمع تذكارات الفورمولا وان، حيث أنها من أشد المعجبين بجورج راسل، وقد اشترت صورة موقعة وخوذة لكبار الشخصيات تحمل رسالة مكتوبة من سائق مرسيدس تم توزيعها في سيلفرستون.









