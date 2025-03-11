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بوغبا يوزع وجبات مجانية للطعام ويدعو لدعم غزّة

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بوغبا يوزع وجبات مجانية للطعام ويدعو لدعم غزّة
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كرة القدم

2025-03-11 | 02:23
بوغبا يوزع وجبات مجانية للطعام ويدعو لدعم غزّة

ليست هذه المرة الأولى التي يدعم فيها بوغبا القضية الفلسطينية

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صوراً تظهر توزيع وجبات مجانية للطعام على بعض النازحين في مراكز للإيواء، بدعم مباشر من اللاعب الفرنسي بول بوغبا، نجم يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي سابقاً، بالتعاون مع إحدى المنظمات الخيرية.
وكتب بوغبا على إنستغرام لمناسبة شهر رمضان "الجوع لا يعرف حدودا، معا يمكننا إحداث فرق من خلال إطعام المحتاجين، وجبة بسيطة يمكن أن تجلب الأمل والدفء والقوة لمن يواجه صعوبات، لنشارك نعمنا، ونضمن ألا ينام أحد جائعا".
وليست هذه المرة الأولى التي يدعم فيها بوغبا القضية الفلسطينية، حيث نشر سابقاً صورة وهو يرتدي قميص مانشستر يونايتد ويحمل علم فلسطين في أرض الملعب، مع تعليق "العالم بحاجة إلى السلام والمحبة، اليوم عيد .. صلوا من أجل فلسطين".


بوغبا يوزع وجبات مجانية للطعام ويدعو لدعم غزّة

رياضة

كرة القدم

بول بوغبا

يوفنتوس

مانشستر يونايتد

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