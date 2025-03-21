الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

نيمار لا يتعلّم .. يتنقل بين النساء وصديقته حامل

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نيمار لا يتعلّم .. يتنقل بين النساء وصديقته حامل
A-
A+

كرة القدم

2025-03-21 | 03:46
نيمار لا يتعلّم .. يتنقل بين النساء وصديقته حامل

أظهر نجم البرازيل وصديقته عارضة الأزياء وحدتهما

أظهر نجم البرازيل نيمار وصديقته عارضة الأزياء برونا بيانكاردي وحدتهما بعد التقارير التي أفادت بأنّه احتفل مع 20 فتاة وهي حامل بطفلهما الثاني.
رحّب النجم البرازيلي وصديقته بطفتلهما الأولى في العام 2023، لكنّ نيمار اعترف بخيانة لبيانكاردي أثناء حملها، وأصدر اعتذاراً علنيّاً لها، حيث ادّعى أنه "ارتكب خطأ"، فاختارت أن تسامحه، وهما الآن ينتظران طفلًا آخر، لكنّه اتُهم الآن بخيانتها مرّة أخرى.
فقد أشارت تقارير الى أنّ نيمار حضر مؤخراً حفلًا مع عشرين فتاة، وكان غير مخلص لبرونا بيانكاردي في هذا الحدث، فواجهته من خلال ارسال مقاطع فيديو له وهو محاط بنساء أخريات.
وذكرت التقارير أنّ اللاعب لم يعد إلى المنزل من الحفلة، وغادر في طائرة هليكوبتر، فيما قالت إحدى المرافقات، وتدعى آني أوادا، لبرنامج فوفوكاليزاندو التلفزيوني البرازيلي، إنها مارست الجنس مع نيمار في الحفل، وانضمّت إليهما في السرير امرأة أخرى.
لاحقاً، نشر نيمار على إنستغرام صورة له مع صديقته برونا وهما يلعبان مع ابنتهما مافي، في ايحاء أن لا مشاكل بينهما، لكن يبدو أنّ حضوره الحفل قد أوقعه في مشكلة مع صديقته، وهي حامل بطفلهما الثاني.
لدى نيمار حالياً ثلاثة أطفال من ثلاث نساء مختلفات، ابنه الأكبر، دافي لوكا، من صديقته السابقة كارولينا دانتاس، ولديه ابنة اسمها مافي من بيانكاردي، وابنة أخرى اسمها هيلينا من أماندا كيمبرلي.


نيمار لا يتعلّم .. يتنقل بين النساء وصديقته حامل

رياضة

كرة القدم

نيمار

برونا بيانكاردي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
خلق أكبر عدد من الفرص .. ليس من برشلونة أو ريال مدريد
فيديو - راسموس هويلوند يسجل ويحتفل على طريقة كريستيانو وأمامه

اقرأ ايضا في كرة القدم

جاسوسان استخدما رونالدو للتجسس على ألمانيا لحساب الكرملين
03:53

جاسوسان استخدما رونالدو للتجسس على ألمانيا لحساب الكرملين

بعد اكتشاف مهام التجسس الخاصة بهما للحكومة الروسية على الأراضي الألمانية

03:53

جاسوسان استخدما رونالدو للتجسس على ألمانيا لحساب الكرملين

بعد اكتشاف مهام التجسس الخاصة بهما للحكومة الروسية على الأراضي الألمانية

توني كروس من ريال مدريد إلى عالم "البيزنس"
03:48

توني كروس من ريال مدريد إلى عالم "البيزنس"

انتقل توني كروس من الملعب إلى عالم "البيزنس"

03:48

توني كروس من ريال مدريد إلى عالم "البيزنس"

انتقل توني كروس من الملعب إلى عالم "البيزنس"

خلق أكبر عدد من الفرص .. ليس من برشلونة أو ريال مدريد
03:47

خلق أكبر عدد من الفرص .. ليس من برشلونة أو ريال مدريد

أحد أكثر اللاعبين حسما على الساحة الدولية

03:47

خلق أكبر عدد من الفرص .. ليس من برشلونة أو ريال مدريد

أحد أكثر اللاعبين حسما على الساحة الدولية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025