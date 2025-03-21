نيمار لا يتعلّم .. يتنقل بين النساء وصديقته حامل

أظهر نجم البرازيل وصديقته عارضة الأزياء وحدتهما

أظهر نجم البرازيل نيمار وصديقته عارضة الأزياء برونا بيانكاردي وحدتهما بعد التقارير التي أفادت بأنّه احتفل مع 20 فتاة وهي حامل بطفلهما الثاني.

رحّب النجم البرازيلي وصديقته بطفتلهما الأولى في العام 2023، لكنّ نيمار اعترف بخيانة لبيانكاردي أثناء حملها، وأصدر اعتذاراً علنيّاً لها، حيث ادّعى أنه "ارتكب خطأ"، فاختارت أن تسامحه، وهما الآن ينتظران طفلًا آخر، لكنّه اتُهم الآن بخيانتها مرّة أخرى.

فقد أشارت تقارير الى أنّ نيمار حضر مؤخراً حفلًا مع عشرين فتاة، وكان غير مخلص لبرونا بيانكاردي في هذا الحدث، فواجهته من خلال ارسال مقاطع فيديو له وهو محاط بنساء أخريات.

وذكرت التقارير أنّ اللاعب لم يعد إلى المنزل من الحفلة، وغادر في طائرة هليكوبتر، فيما قالت إحدى المرافقات، وتدعى آني أوادا، لبرنامج فوفوكاليزاندو التلفزيوني البرازيلي، إنها مارست الجنس مع نيمار في الحفل، وانضمّت إليهما في السرير امرأة أخرى.

لاحقاً، نشر نيمار على إنستغرام صورة له مع صديقته برونا وهما يلعبان مع ابنتهما مافي، في ايحاء أن لا مشاكل بينهما، لكن يبدو أنّ حضوره الحفل قد أوقعه في مشكلة مع صديقته، وهي حامل بطفلهما الثاني.

لدى نيمار حالياً ثلاثة أطفال من ثلاث نساء مختلفات، ابنه الأكبر، دافي لوكا، من صديقته السابقة كارولينا دانتاس، ولديه ابنة اسمها مافي من بيانكاردي، وابنة أخرى اسمها هيلينا من أماندا كيمبرلي.





