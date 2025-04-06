الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - إليكم رافينها الغاضب بعد التعادل المثير

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - إليكم رافينها الغاضب بعد التعادل المثير
A-
A+

كرة القدم

2025-04-06 | 03:38
فيديو - إليكم رافينها الغاضب بعد التعادل المثير

بعد تعادل برشلونة مع ضيفه ريال بيتيس (1-1)

بعد تعادل برشلونة مع ضيفه ريال بيتيس (1-1) في الجولة الثلاثين من الدوري الاسباني، على الرغم من سيطرته الكاسحة على المباراة، وإهداره العديد من الفرص السانحة لحسمها، خرج نجمه البرازيلي رافينها غاضباً للغاية من الملعب.
وشارك رافينها في الشوط الثاني، لكنه فشل في التسجيل، ولم يستفد برشلونة كثيراً من خسارة ريال مدريد المفاجئة أمام فالنسيا (1-2)، واكتفى برفع الفرق مع صدارة الدوري الى اربع نقاط بدلاً من ستة لو أنهى المباراة فائزاً.
وبرر اللاعب لاحقاً توتره بسبب الحكم المساعد الذي قال له كلمة "إخرس"، وهو ما أبلغه الى الحكم الرئيسي خيل مانزانو والى مدربه الالماني هانسي فليك.


فيديو - إليكم رافينها الغاضب بعد التعادل المثير

رياضة

كرة القدم

برشلونة

ريال بيتيس

الدوري الاسباني

رافينها

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إحصائيات مذهلة: دي بروين فاز بأكثر من 40% من نقاط السيتي
فينيسيوس جونيور عادل الرقم القياسي لأهداف رونالدو

اقرأ ايضا في كرة القدم

تمثال لدي بروين في مانشستر سيتي؟
04:52

تمثال لدي بروين في مانشستر سيتي؟

هل يقوم مانشستر سيتي ببناء تمثال لنجمه كيفن دي بروين؟

04:52

تمثال لدي بروين في مانشستر سيتي؟

هل يقوم مانشستر سيتي ببناء تمثال لنجمه كيفن دي بروين؟

سرقة قطعتين ثمينتين من زوجة أندريه أونانا
04:49

سرقة قطعتين ثمينتين من زوجة أندريه أونانا

وقعت السرقة في موقف للسيارات خلف المطعم

04:49

سرقة قطعتين ثمينتين من زوجة أندريه أونانا

وقعت السرقة في موقف للسيارات خلف المطعم

رقم خاص بماركينيوس في الدوري الفرنسي
03:43

رقم خاص بماركينيوس في الدوري الفرنسي

مع تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي

03:43

رقم خاص بماركينيوس في الدوري الفرنسي

مع تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025