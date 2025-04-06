فيديو - إليكم رافينها الغاضب بعد التعادل المثير

بعد تعادل برشلونة مع ضيفه ريال بيتيس (1-1)

بعد تعادل برشلونة مع ضيفه ريال بيتيس (1-1) في الجولة الثلاثين من الدوري الاسباني، على الرغم من سيطرته الكاسحة على المباراة، وإهداره العديد من الفرص السانحة لحسمها، خرج نجمه البرازيلي رافينها غاضباً للغاية من الملعب.

وشارك رافينها في الشوط الثاني، لكنه فشل في التسجيل، ولم يستفد برشلونة كثيراً من خسارة ريال مدريد المفاجئة أمام فالنسيا (1-2)، واكتفى برفع الفرق مع صدارة الدوري الى اربع نقاط بدلاً من ستة لو أنهى المباراة فائزاً.