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تمثال لدي بروين في مانشستر سيتي؟

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تمثال لدي بروين في مانشستر سيتي؟
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كرة القدم

2025-04-06 | 04:52
تمثال لدي بروين في مانشستر سيتي؟

هل يقوم مانشستر سيتي ببناء تمثال لنجمه كيفن دي بروين؟

هل يقوم نادي مانشستر سيتي ببناء تمثال لنجمه كيفن دي بروين؟ .. سؤال ردّ عليه المدرب الاسباني بيب جوارديولا بالقول "سأراهن على الكثير من المال أن هذا سيحدث .. هذا أمر مؤكد، لكنني لا أعرف، إنه يستحق أن يكون على هذا المستوى".
وكان دي بروين انضم الى السيتي منذ 30 آب - أغسطس 2015، ولعب معه لعشر سنوات، أحرز خلالها لقب الدوري الانجليزي الممتاز ست مرات، وكأس الرابطة مرتين، وكأس الاتحاد خمس مرات، والدرع الخيرية مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، بإجمالي 16 لقباً.


تمثال لدي بروين في مانشستر سيتي؟

رياضة

كرة القدم

مانشستر سيتي

كيفن دي بروين

بيب جوارديولا

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