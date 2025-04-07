فيديو - خيمس رودريغيز يرمي حذائه على الحكم !!

🚨 Lors du dernier match de Club Leon, James Rodriguez a jeté sa chaussure vers l'arbitre par pur énervement ! 😡



🟨 L'ancien joueur du Real Madrid a pris un carton jaune pour son geste. pic.twitter.com/7qWBfbxVvV — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 6, 2025 James Rodríguez y una asistencia de genio para que Reyes abriera el marcador. El mejor diez del continente @jamesdrodriguez pic.twitter.com/8Fbd2k4BpX — James Rodríguez Col (@jamesdrocol10) April 5, 2025

كان خيمس رودريغيز مرة أخرى نجم تعادل فريقه ليون ضد ضيفه كويريتارو، بسبب تمريرته الحاسمة من جهة، ومن جهة ثانية، لحادثة مثيرة للجدل كادت تؤدي إلى نيله البطاقة الحمراء، لولا رأفة الحكم ماكسيميليانو كوينتيرو.ففي الدقيقة 71، نال خيمس خطأ من قبل الحكم، دون معاقبة الجاني، وهو ما لم يرضه، فرمى حذائه أرضاً، وأظهر له الحكم بطاقة صفراء، لكنه استمر الكولومبي في احتجاجاته الغاضبة، والتي كان من الممكن أن تكلفه الحمراء بسهولة.كان الخبر السار لجيمس هو أنه، قبل الانذار، تسبب بتمريرة حاسمة بعد عرضية رائعة من الجهة اليمنى، انتهت بهدف لفريقه ليون الذي خاض حتى الآن أربع مباريات دون فوز، ليحتل المركز الخامس في الدوري المكسيكي برصيد 27 نقطة، على بُعد أربع نقاط من كلوب أميركا المتصدر.