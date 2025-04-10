رئيس الجهاز الفني اعتدى على اللاعب وتركه بحالة خطرة !!

كشف أنطون سميرنوف، محامي اللاعب الشاب أنطون موخين، البالغ 19 عاماً، تفاصيل الاعتداء الذي تعرّض له الأخير من قبل إدوارد ساندلر، رئيس الجهاز الفني لفريق كرة السلة في نادي دينامو فلاديفوستوك الروسي، حيث يلعب على سبيل الاعارة.

ووقعت الحادثة يوم الأربعاء الماضي، عندما نشب خلاف داخل غرفة الساونا الخاصة بالفريق، بين ساندلر واللاعب المعار من نادي باري إن إن، الذي تلقى ثلاث لكمات عنيفة على رأسه واثنتين على ظهره، ما استدعى نقله الى المستشفى، ليتبين تعرّضه لارتجاج في المخ وإصابات أخرى.

وحرر المحامي بلاغا رسميا ضد ساندلر لدى الشرطة، التي فتحت تحقيقاً، وطالب بتسجيلات كاميرات المراقبة لتوثيق ما حصل، وقال "حالة اللاعب الصحية حرجة، وقد تم نقله بالإسعاف إلى المستشفى حيث تبين إصابته بارتجاج دماغي والتواء في الفقرات العنقية وكدمات حول عينه اليسرى".