العرّافة الشهيرة تزعم قُرب انفصال ميسي وأنتونيلا

زعمت العرّافة الشهيرة أن أسطورة الكرة الأرجنتينية سينفصل عن زوجته

زعمت العرّافة الشهيرة موني فيدينتي، أن أسطورة الكرة العالمية والأرجنتينية ليونيل ميسي سينفصل عن زوجته أنتونيلا روكوزو في العام 2025، وحددت السبب بسلوك ميسي "المغازل".

وادعت قارئة التاروت الشهيرة أن أنتونيلا قالت لها في حديث خاص "لم أعد أتحمل، الحب انتهى، سأخذ مائتي مليون يورو، وأعيش حياتي".

ويحرص ميسي وأنتونيلا على إبقاء حياتهما الخاصة بعيدا عن الأضواء، وهو ما يُغذي التكهنات حولها، ولكن مصادر مقربة منهما نفت ما تقدّم وأكدت أن علاقتهما مستقرة.









