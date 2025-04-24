برشلونة يحمي إحدى جواهره بعقد جديد

العقد سيكون سارياً حتى حزيران - يونيو 2028

كتب الصحفي المتخصص بملف الانتقالات، الايطالي فابريزيو رومانو" يتضمن عقد توماس ماركيز الجديد في برشلونة بند الفسخ بقيمة 20 مليون يورو، وهو سيكون سارياً حتى حزيران - يونيو 2028، وإذا لعب 5 مباريات مع الفريق الأول، فإن البند يرتفع إلى 25 مليون يورو".

وختم رومانو "على الرغم من اهتمام الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، قرر ماركيز البقاء في برشلونة".

ويلعب ماركيز، البالغ 16 عاماً، مع فريق الشباب، ويتوقع أن ينتقل في المستقبل القريب الى الفريق الرديف ومنه الى الفريق الاول.

ويرى النادي ان هذا اللاعب ذو الطابع الهادئ، لديه مؤهلات قد تضعه ضمن النخبة في المستقبل، حتى أن هناك من يشبّه حالته بتطور سيرجيو بوسكيتس، الذي مرّ بتحوّل مماثل قبل الصعود للفريق الأول.







