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فيديو - غناء آرني سلوت تكريماً ليورجن كلوب

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فيديو - غناء آرني سلوت تكريماً ليورجن كلوب
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كرة القدم

2025-04-28 | 00:39
فيديو - غناء آرني سلوت تكريماً ليورجن كلوب

حسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

مع فوزه على توتنهام هوتسبير (5-1)، حسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن رفع رصيده إلى 82 نقطة، بفرق 14 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني، وهو اللقب الثاني له في السنوات الاخيرة، والـ20 بشكل عام، متساوياً مع مانشستر يونايتد.

وأصبح آرني سلوت أول مدرب هولندي يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد تحدث الى الجماهير بعد المباراة، فقال إنّه شعور رائع، وأنه يرغب في ارسال التحية والتقدير الى سلفه الالماني يورجن كلوب، ليبدأ بالغناء مع جماهير الأنفيلد "يورغن كلوب لا لا لا لا".

وكان المدرب الألماني الذي أعاد ليفربول الى منصات التتويج بعد سنوات عجاف، غنى في احتفالية وداعه مع الجمهور مستقبلاً خلفه الهولندي "آرني سلوت لا لا لا لا" وقال أنّه متأكد بنسبة 99.9%.

 

فيديو - غناء آرني سلوت تكريماً ليورجن كلوب

رياضة

كرة القدم

آرني سلوت

يورجن كلوب

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الدوري الإنجليزي الممتاز

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