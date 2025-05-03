تعاقد برشلونة مع جوناثان تاه في خطر

على الرغم من حقيقة أن تاه لديه اتفاق مع برشلونة

بات التعاقد مع جوناثان تاه، 29 عاما، من قبل نادي برشلونة في خطر .. فعلى الرغم من حقيقة أن النادي قرر تعزيز صفوفه بقلب دفاع باير ليفركوزن الحالي، الذي ينتهي عقده في 30 حزيران - يونيو، ما سيجعل منه صفقة انتقال مجانية، إلا أن هناك العديد من المنافسين الراغبين في التعاقد مع اللاعب الألماني الدولي.

وعلى الرغم من حقيقة أن تاه لديه اتفاق مع برشلونة، إلا أن النادي لم يتمكن بعد من إضفاء الطابع الرسمي على توقيعه بسبب مشاكل اللعب المالي النظيف.

وعلى وجه التحديد، بالاستفادة من هذا الوضع، هناك العديد من الأندية التي تحاول مقاطعة تعاقد برشلونة مع قلب الدفاع، وأحدهم هو مدربه الحالي، تشابي ألونسو، الذي يريد اصطحابه إلى ريال مدريد، وهو الفريق الذي سيقوده اعتبارا من 30 حزيران - يونيو.

يحتاج ريال مدريد إلى تعزيز المدافعين، حيث أصيب ايدير ميليتاو ودافيد ألابا طوال الموسم، وكذلك دخل مانشستر يونايتد أيضا في المزايدة، وبايرن ميونيخ، الذي أبدى اهتماما باللاعب الألماني الدولي مرة أخرى، بعد فشله في ضمه الصيف الماضي.

تدّعي المصادر المقربة من اللاعب أن تاه لم يوقع بعد مع أي ناد، وأن أولويته تظل ارتداء قميص البلاوجرانا.

ومع ذلك، فإن اللاعب قد ينفد صبره لأنه ليس لديه ضمانات من برشلونة، بأنه سيكون قادرا على إكمال توقيعه بسبب مشكلات اللعب النظيف التي يواجهها.









