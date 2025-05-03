هل تنتهي معاناة جورجينيو من الثقب في الرئة؟

لاعب خط الوسط جورجينيو "يتعافى بشكل جيد"

قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، إن لاعب خط الوسط جورجينيو "يتعافى بشكل جيد" من ثقب في الرئة، وقد يلعب مرة أخرى هذا الموسم.

وتعود آخر مشاركة للاعب الى 12 نيسان - أبريل، عندما تم استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت الى التعادل (1-1)، أمام برينتفورد بسبب اشتباه في إصابة في الصدر.

وفي حديثه قبل مباراة السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بورنموث، قال أرتيتا إنّ الأمر أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً، لكنّه بخير ويتعافى بشكل جيد.

وفي حين لم يؤكّد أرسنال تفاصيل إصابة اللاعب الإيطالي، أشارت مصادر إلى أنه يعاني من ثقب في الرئة، وحول احتمالية عودته للعب مرة أخرى هذا الموسم، قال المدرّب أنّ الأمر ممكن.

ويدخل جورجينيو الأسابيع الأخيرة من عقده مع أرسنال، ومن المقرر أن يغادر النادي قبل الموسم المقبل بعد أن شارك في 78 مباراة منذ انضمامه في صفقة بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني آتياً من تشيلسي في كانون الثاني - يناير 2023..

ويلتقي أرسنال مع باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل بعد أن خسر مباراة الذهاب على أرضه (0-1).







