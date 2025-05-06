وزير العدل الفرنسي يعتذر لمشجّعي ليفربول

بعد تحميلهم مسؤولية الفوضى في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

أعرب الوزير الفرنسي جيرالد دارمانين عن أسفه لمشجعي ليفربول لتحميلهم بشكل غير صحيح مسؤولية الفوضى في مباراة في دوري أبطال أوروبا 2022.

وكانت قد شابت المباراة النهائية آنذاك على ملعب فرنسا بين ليفربول وريال مدريد مشاكل، حيث تأخرت انطلاقتها لمدة 37 دقيقة بسبب ازدحام المشجعين عند بوابات الملعب، ثم عراكهم للوصول إلى المداخل.

وقتها، اتهم وزير العدل الفرنسي، دارمانين، مشجعي ليفربول بالتسبب في الفوضى، وقال إنّ العديد منهم وصلوا من دون تذاكر، ليعود الآن ويعتذر لمشجعي النادي الإنجليزي، ويعترف بأن السلطات كانت المخطئة في هذه الفوضى.

وكشف تقييم مستقلّ، أن السلطات الفرنسيّة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتحملان مسؤوليّة الفوضى، وقال الأخير في آذار - مارس 2023 أنّه سيعوض 19,618 من مشجعي ليفربول الذين حضروا النهائي.

وفي حديثه إلى برنامج الأسطورة على يوتيوب، اعترف دارمانين بأنّ السلطات الفرنسيّة فشلت، وأنه أخطأ حين حمّل المسؤوليّة للمشجّعين الإنجليز، واعتذر منهم، واعترف أنّ النظام الأمني الفرنسي، بما فيه شرطة مكافحة الشغب، ورجال الدرك المتنقلون بأحذيتهم الكبيرة ودروعهم، لم يكونوا جيدين في معالجة ما حصل.







