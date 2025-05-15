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مدافع ريال مدريد الى المحاكمة العلنية بتهمة الاغتصاب

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مدافع ريال مدريد الى المحاكمة العلنية بتهمة الاغتصاب
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كرة القدم

2025-05-15 | 06:29
مدافع ريال مدريد الى المحاكمة العلنية بتهمة الاغتصاب

الضوء الأخضر لاستمرار الإجراءات الجنائية والمحاكمة العلنية

أعطى قاضي محكمة التحقيق الثالثة في جزر الكناري العليا الضوء الأخضر لاستمرار الإجراءات الجنائية والمحاكمة العلنية لراؤول أسينسيو، مدافع ريال مدريد، وثلاثة من زملائه السابقين في فريق الشباب في النادي، أندريس غارسيا وفيران رويز وخوان رودريغيز.
وتتمثل التهمة في تسجيل ونشر محتوى جنسي لفتاتين، إحداهما قاصر، مع توزيع الصور والمحتوى دون موافقتيهما، حيث أعلنت المحكمة انتهاء التحقيقات وإضفاء الصفة الرسمية على الإجراءات الجنائية ضد الرباعي المذكور.
وانتهت التحقيقات الى وجود أدلة على ارتكاب الرباعي جرائم انتهاك الخصوصية، والاعتداء على قاصر، وتوزيع وإرسال مقاطع فيديو إلى أطراف ثالثة دون موافقة الضحية، واستغلالها لأغراض إباحية، وحيازة مواد إباحية للأطفال.
وذكرت المحكمة أن الحادثة وقعت يوم 15 حزيران - يونيو 2023، وأن الضحيتين هما فتاتين كان عمرهما آنذاك 16 و18 عاماَ، وتعانيان حالياً من أعراض الصدمة المرتبطة بتلك التجربة.



مدافع ريال مدريد الى المحاكمة العلنية بتهمة الاغتصاب

رياضة

كرة القدم

راؤول أسينسيو

ريال مدريد

أندريس غارسيا

فيران رويز

خوان رودريغيز

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