صورة - رافينها بقصّة شعرٍ غريبة في تتويج برشلونة

بقصّة شعرٍ غريبة، ظهر البرازيلي رافينها في المباراة التي انتهت أمس الى خسارة أولى لبرشلونة (2-3) أمام فياريال، في العام 2025 في الدوري الاسباني.ولم تؤثر الهزيمة في تتويج برشلونة الذي احتفل في إستاد مونتجويك، أمام عشرات الآلاف من جماهيره، وكان رافينها بجدائل شعره الزرقاء والحمراء "بلوغرانا"، عاكساً ألوان فريقه، ملفتاً للغاية.وقدّم رافينها موسماً خرافياً، حيث سجل 18 هدفاً وصنع تسع تمريرات حاسمة، في 35 مباراة خاضها مع فريقه في الدوري، و13 هدفاً وثماني تمريرات حاسمة في 14 مباراة في دوري أبطال أوروبا، كما سجل هدفين وتمريرة حاسمة في مباراتين ضمن كأس السوبر.وساهم رافينها هذا الموسم في فوز برشلونة بكأس السوبر الاسباني وكأس الملك والدوري المحلي للمرة 28 في تاريخه.