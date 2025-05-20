فيديو - قصة بكاء مدرب أياكس أمستردام واستقالته

Francesco Farioli was in tears after the final day of the Eredivisie season.



Less than 24 hours after these scenes, he left his position as manager of Ajax. pic.twitter.com/cCPrO7R6dk — EuroFoot (@eurofootcom) May 19, 2025

يوم 27 نيسان - أبريل الفائت، كان أياكس أمستردام، يتصدر الدوري الهولندي برصيد 74 نقطة، متقدماً بتسع نقاط على أيندهوفن، قبل خمس جولات على نهاية الموسم.وبدأت نكسات الفريق يوم العشرين من الشهر الفائت، مع الخسارة (0-4) أمام أوتريخت، ثم التعادل (1-1) مع سبارتا روتردام، ثم الخسارة (0-3) أمام NEC، واستكملت مع تلقي هدف التعادل (2-2) في الدقيقة 99 من المباراة مع جرونينجن.ومع توالي انتصارات أيندهوفن، وسقوط اللحظة الأخيرة لأياكس، وجد الفريق نفسه وقد خسر الصدارة، قبل جولة واحدة على نهاية الموسم، حيث توقف رصيده 75 نقطة في مقابل 76 لأيندهوفن.في الجولة الأخيرة، فاز أيندهوفن (3-1) على سبارتا روتردام، فيما فاز أياكس على تفنتي أنشكيدة (2-0)، لكن ذلك لم يكن كافياً، اذ توج أيندهوفن بفرق نقطة (79 مقابل 78).بعد المباراة الأخيرة، جلس الإيطالي فرانشيسكو فاريولي القرفصاء على أرض الملعب، وبكى بين لاعبيه، الذين واسوه، لكنه سارع الى تقديم استقالته من تدريب الفريق العريق.