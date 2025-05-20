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فيديو - قصة بكاء مدرب أياكس أمستردام واستقالته

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فيديو - قصة بكاء مدرب أياكس أمستردام واستقالته
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كرة القدم

2025-05-20 | 00:41
فيديو - قصة بكاء مدرب أياكس أمستردام واستقالته

جلس القرفصاء على أرض الملعب وبكى بين لاعبيه

يوم 27 نيسان - أبريل الفائت، كان أياكس أمستردام، يتصدر الدوري الهولندي برصيد 74 نقطة، متقدماً بتسع نقاط على أيندهوفن، قبل خمس جولات على نهاية الموسم.
وبدأت نكسات الفريق يوم العشرين من الشهر الفائت، مع الخسارة (0-4) أمام أوتريخت، ثم التعادل (1-1) مع سبارتا روتردام، ثم الخسارة (0-3) أمام NEC، واستكملت مع تلقي هدف التعادل (2-2) في الدقيقة 99 من المباراة مع جرونينجن.
ومع توالي انتصارات أيندهوفن، وسقوط اللحظة الأخيرة لأياكس، وجد الفريق نفسه وقد خسر الصدارة، قبل جولة واحدة على نهاية الموسم، حيث توقف رصيده 75 نقطة في مقابل 76 لأيندهوفن.
في الجولة الأخيرة، فاز أيندهوفن (3-1) على سبارتا روتردام، فيما فاز أياكس على تفنتي أنشكيدة (2-0)، لكن ذلك لم يكن كافياً، اذ توج أيندهوفن بفرق نقطة (79 مقابل 78).
بعد المباراة الأخيرة، جلس الإيطالي فرانشيسكو فاريولي القرفصاء على أرض الملعب، وبكى بين لاعبيه، الذين واسوه، لكنه سارع الى تقديم استقالته من تدريب الفريق العريق.



فيديو - قصة بكاء مدرب أياكس أمستردام واستقالته

رياضة

كرة القدم

فرانشيسكو فاريولي

أياكس أمستردام

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