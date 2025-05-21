فيديو - خلدون المبارك كشف جدارية دي بروين

🇧🇪💙 Kevin De Bruyne was honored today as Manchester City Chairman Khaldoon Al Mubarak revealed a mosaic and dedicated a road after him at the City Football Academy. 🥹pic.twitter.com/XqbqY7z6TQ — Tekkers Foot (@tekkersfoot) May 20, 2025

كشف خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي لكرة القدم عن جداريّة من الفسيفساء تكريماً للنجم البلجيكي كيفن دي بروين، وأعلن عن تخصيص طريق في أكاديمية مانشستر سيتي باسم اللاعب.كذلك، أكد نادي مانشستر سيتي أنه سينصب تمثالاً لكيفن دي بروين، باعتباره أحد اساطير النادي خارج ملعب الاتحاد، في مدينة مانشستر.وانضم دي بروين، 33 عاماً، الى مانشستر سيتي في العام 2015، وحصد معه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات، وكأس الدوري الإنجليزي خمس مرات، وكأس الرابطة مرتين، والدرع الخيرية 3، ومرة لكل من دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.