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توتنهام يُحضّر لاحتفالات مجنونة في لندن

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توتنهام يُحضّر لاحتفالات مجنونة في لندن
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كرة القدم

2025-05-23 | 02:28
توتنهام يُحضّر لاحتفالات مجنونة في لندن

بعد انتظار دام 17 عامًا للتتويج ببطولة

بعد انتظار دام 17 عامًا للتتويج ببطولة، وأربعة عقود منذ آخر تتويج أوروبي، أصبح لدى جماهير توتنهام هوتسبير أخيرًا سبب للاحتفال، بعد أن حقّق النادي الإنجليزي لقب الدوري الأوروبي بفوزه الصعب (1-0) على مانشستر يونايتد في بلباو، بفضل الهدف الحاسم للجناح الويلزي برينان جونسون.
وانطلقت الاحتفالات في شمال لندن، حيث شاهد أكثر من 40 ألف مشجع المباراة النهائية في ملعب توتنهام هوتسبير، واستمرت المشاهد المبهجة حتى وقت متأخر من الليل في الحانات المحلية التي مدد الكثير منها ساعات العمل لهذه المناسبة.
لكنّ الاحتفالات لم تنتهِ بعد، إذ سينظّم النادي موكبًا بالحافلة المكشوفة حول توتنهام في لندن، ما يمنح المشجعين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى بلباو فرصة للاحتفال مع الفريق.
ومن المقرر أن يقام الموكب اليوم الجمعة في بداية عطلة نهاية الأسبوع، حيث تبدأ الاحتفالات عند الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي، على مسرح خارج المدرج الشمالي لملعب توتنهام، في شرفة باكستون تيراس، حيث سيقدم منسقو الأغاني الموسيقى الحية وسيظهر أساطير النادي، ثمّ ينطلق الموكب.

توتنهام يُحضّر لاحتفالات مجنونة في لندن

رياضة

كرة القدم

توتنهام هوتسبير

الدوري الأوروبي

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