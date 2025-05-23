دي بروين ودّع مانشستر سيتي في مطعم وغوارديولا على درّاجه

يغادر في نهاية الموسم بعد عشر سنوات قضاها مع مانشستر سيتي

حجز أسطورة مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، مطعمًا في مانشستر ليلة الأربعاء، لتوديع زملائه في الفريق، الذي يغادره في نهاية الموسم بعد عشر سنوات قضاها مع النادي، وودّع ملعب الاتحاد مساء الثلاثاء بعد فوز السيتي على بورنموث بنتيجة (3-1) في حفل عاطفي.

ووصل المدير الفني بيب جوارديولا الى العشاء على متن دراجة هوائية، بينما كان جاك غريليش آخر عضو في الفريق الأول يغادر المطعم في الساعة 1:35 صباحًا، وكان يرتدي سروال جينز ممزق حيث قيل إنه اضطر إلى شق طريقه بين أحد العاملين.

ولعب دي بروين 421 مباراة بقميص السيتي، وحقّق 16 لقبًا بما في ذلك 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا.

وظهر فيل فودن مرتديًا زيًا داكنًا إلى جانب صديقته ريبيكا كوك، كما استمتع برناردو سيلفا وزوجته إينيس بالعبث بأقنعة كيفن دي بروين أثناء مغادرتهما المكان، في حين كان إرلينج هالاند أكثر تعقلاً، حيث خرج قبل الساعة الواحدة صباحاً بقليل وغادر بسيارة أجرة مع صديقته إيزابيل هاوجسنج يوهانسن.



