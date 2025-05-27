رسالة غامضة .. هل انتهت مسيرة كريستيانو رونالدو مع النصر؟

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة عبر إنستغرام

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر إنستغرام صورة له بملامح جادة، وأرفقها برسالة غامضة جاء فيها "انتهى هذا الفصل ... القصة؟ لا تزال تكتب، ممتن للجميع".

وجاء ذلك بعد خسارة فريقه النصر أمام الفتح (2-3)، في الجولة الـ34 الأخيرة، وتبدد آماله في المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل، بحلوله ثالثاً في ترتيب الدوري السعودي.

ولم يوضح رونالدو مقصده تماماً، ما إذا كان عن نهاية الموسم مع النصر، أم نهاية مسيرته ككل مع النادي السعودي.

وفشل رونالدو، 40 عاما، في التتويج بأي لقب محلي أو آسيوي منذ انضمامه إلى نادي النصر في العام 2022، سوى كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال 2023، لكنه توّج بلقب هداف الدوري السعودي للمرة الثانية على التوالي.







