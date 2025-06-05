مدربة تستدعي لاعبة عمرها 51 عاماً بالخطأ .. تشابه أسماء !!

لخوض المواجهة مع صربيا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية

اعتذرت أوتي سارينن، مدربة منتخب فنلندا للسيدات، عن استدعاء بالخطأ لستينا روسكانن، المعتزلة منذ وقت طويل، والتي يبلغ عمرها 51 عاما، لخوض المواجهة مع صربيا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

فعند الاعلان عن التشكيلة، أدرجت المدربة اسم اللاعبة السابقة ستينا روسكانن، بدلا من نان روسكانن، البالغة 23 عاما، مدافعة نادي ديورغاردن المحلي، وتم اكتشاف الخطأ لاحقاً، بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم التشكيلة.

وتقبلت ستينا روسكانن هذا الخطأ بروح الدعابة، وقالت لصحيفة "إيلتا سانومات" الفنلندية "أنا مستعدة تماما إذا ما استُدعيت، فبالأمس فقط شاركتُ في مباراة ضمن دوري الهواة، ولديّ شعور جيد باللعبة".

وقالت المدربة سارينن في بيان "نان محبطة بالطبع، لكنها تتقبلت الوضع بشكل جيد للغاية نظرا للظروف، وأنا شعرت بأسف شديد إزاء الخطأ"، حيث أن اللاعبة الحالية لم تتمكن من المشاركة في المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1).







