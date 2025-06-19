يا كاتب التاريخ .. ميسي بمواجهة بورتو بعد 22 عاماً

اليوم ليلاً بعد 22 عاماً يعيد التاريخ نفسه

في العام 2003، وتحديداً في 16 تشرين الثاني، أي قبل 22 عاماً، شارك لاعب كبديل في الدقيقة 74، في مبارة ودية انتهت آنذاك الى فوز بورتو البرتغالي على برشلونة الاسباني (2-0)، وهذا اللاعب هو .. ليونيل ميسي.

كانت تلك نقطة البداية، والتي تدحرجت منها كرة انتصارات وإبداع وانجازات، ليصبح "البرغوت" الأرجنتيني بطلاً للعالم، ووريثاً كامل المواصفات لسلفه دييغو آرماندو مارادونا، وأحد أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم الملاعب .. على الاطلاق.

اليوم ليلاً، يعيد التاريخ نفسه، حين يلعب انتر ميامي الأميركي بقيادة ميسي في مواجهة بورتو ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، ولكن هذه المرة بلا المدرب جوزيه مورينيو الذي كان قائد الفريق البرتغالي قبل 22 عاماً.







