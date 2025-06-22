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لافتة لمشجعة: "أمي منحتني الحياة.. لكن ميسي منحني الرغبة في عيشها"

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لافتة لمشجعة: &quot;أمي منحتني الحياة.. لكن ميسي منحني الرغبة في عيشها&quot;
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كرة القدم

2025-06-22 | 03:31
لافتة لمشجعة: "أمي منحتني الحياة.. لكن ميسي منحني الرغبة في عيشها"

خطف مشهد عاطفي الأنظار خلال مباراة إنتر ميامي الأخيرة

خطف مشهد عاطفي الأنظار خلال مباراة إنتر ميامي الأخيرة، عندما ظهرت إحدى مشجعات الفريق في المدرجات وهي ترفع لافتة تحمل رسالة مؤثرة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جاء فيها "أمي منحتني الحياة، لكن ميسي منحني الرغبة في عيشها."
وسرعان ما انتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع من الجماهير حول العالم، حيث رأى كثيرون أن الكلمات تختصر التأثير العاطفي الكبير الذي يمثله الأسطورة الأرجنتيني بالنسبة لعشاق كرة القدم.
لا يُعد هذا المشهد الأول من نوعه لميسي مع الجماهير، حيث عبّر محبوه دوماً عن مكانته الخاصة في قلوبهم من خلال لافتات وعبارات مشابهة، خاصة بعد انتقاله إلى صفوف إنتر ميامي، حيث يعيش فترة مميزة في الدوري الأميركي.



لافتة لمشجعة: "أمي منحتني الحياة.. لكن ميسي منحني الرغبة في عيشها"

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

إنتر ميامي

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