أعرق أندية البرتغال يهبط إدارياً إلى الدرجة الثالثة

فشل في التسجيل في دوري الدرجة الثانية للموسم المقبل

فشل نادي بوافيستا البرتغالي، المملوك لرجل الأعمال جيرارد لوبيز، في التسجيل في دوري الدرجة الثانية للموسم المقبل، بعد عدم تمكنه من تقديم الشهادات المالية المطلوبة في الموعد المحدد.

وبعد هبوطه من الدوري البرتغالي الممتاز في ختام موسم 2024-2025، عقب 11 موسمًا متتاليًا في دوري الأضواء، كان يتعيّن على النادي تقديم شهادات خلو من الديون من هيئة الضرائب البرتغالية والضمان الاجتماعي، وذلك قبل يوم الأربعاء.

وإذا لم يفعل، وهو ما حصل، فلن يتمكن من التسجيل في مسابقات رابطة الدوري البرتغالي للمحترفين، حيث لم يتمكن من الوفاء بهذا الشرط في الوقت المحدد.

لم تنجح الإدارة الحالية للنادي، بقيادة فاري فايي، في تأمين الأموال اللازمة في الوقت المناسب من المالك الرئيسي جيرارد لوبيز، الذي قام بتحويل مبلغ 2.5 مليون يورو يوم الإثنين الماضي لحل الأزمة، لكن التأخر في الإجراءات أدى إلى هبوط النادي إداريًا إلى دوري الدرجة الثالثة.

وبات من المرجّح أن يخوض بوافيستا الموسم المقبل في دوري الهواة البرتغالي، في حال لم يتم التوصل إلى حل قانوني أو مالي يضمن مشاركته في مستوى أعلى.

يُذكر أنّ لوبيز يملك أيضًا نادي بوردو الفرنسي، الذي شهد هبوطًا قاسيًا إلى الدرجة الرابعة مؤخرًا بعد إعلان إفلاسه.







