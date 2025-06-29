برشلونة يُنهي ديونه تجاه ميسي وكومان ونجوم جيل 2020

أنهى بشكل رسمي تسوية مستحقاته المالية المتأخرة

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، أن نادي برشلونة أنهى بشكل رسمي، تسوية مستحقاته المالية المتأخرة تجاه عدد من أبرز نجوم الفريق السابقين، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، صامويل أومتيتي، فيليبي كوتينيو، والمدرب السابق رونالد كومان، بالإضافة إلى بقية عناصر فريق 2020.

وبحسب التقرير، فإن الدفعة النهائية من الرواتب المؤجلة، والبالغة 16 مليون يورو، ستُصرف في الثلاثين من حزيران - يونيو الجاري، انطلاق الضوء الأخضر من الإدارة المالية للنادي، لتُغلق بذلك صفحة من الديون التي أثقلت كاهل برشلونة خلال السنوات الماضية.

وتعود هذه الرواتب المؤجلة إلى عام 2020، حينما وافق معظم لاعبي الفريق على تأجيل جزء كبير من مستحقاتهم بسبب الأزمة المالية التي سببها وباء كوفيد-19، وبلغ مجموع المبالغ المؤجلة حينها نحو 121.7 مليون يورو.

ووضعت الإدارة خطة لسداد هذه المستحقات على ثماني دفعات، توزعت بين شهري كانون الثاني - ديسمبر وحزيران - يونيو من أعوام 2021 إلى 2025.

ومع صرف الدفعة الأخيرة نهاية الشهر الحالي، يكون برشلونة قد أوفى بجميع التزاماته تجاه ذلك الجيل، في خطوة تُعدّ مؤشرًا على تحسن الاستقرار المالي داخل أروقة النادي الكتالوني.





