الكشف عن سبب وفاة لاعب كرة القدم البالغ من العمر 13 عاماً

عُثر على جثته بجانب طريق في إحدى ضواحي لوس أنجلوس

كشفت تقارير طبية جديدة أنّ أوسكار عمر هيرنانديز، لاعب كرة القدم، البالغ من العمر 13 عامًا، والذي عُثر على جثته بجانب طريق في إحدى ضواحي لوس أنجلوس، قد توفّي نتيجة تسمّم حاد بالكحول.

وكان هيرنانديز قد فُقد أثره في الثلاثين من آذار - مارس الماضي، قبل أن يُعثر عليه ميتًا في بلدة أوكسنارد الساحلية، بينما تم لاحقًا اعتقال مدربه ماريو غارسيا-أكينو وتوجيه تهمة القتل إليه.

وبالإضافة إلى ذلك، وُجّهت إلى المدرّب تهمة جنائية أخرى تتعلّق بالاعتداء بقصد ارتكاب فعل فاحش ضد فتى يبلغ من العمر 16 عامًا في شباط - فبراير من عام 2024.

وفي حين لم يكن سبب وفاة هيرنانديز معروفًا في البداية، أعلن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة فينتورا أنّها نتجت عن تسمّم كحولي حاد.

وكشف المدّعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس، أنّ أوسكار استقل القطار لزيارة مدربه، ماريو إدغاردو غارسيا-أكينو، وعُثر على جثته لاحقًا قرب طريق ساحلي قريب من الشاطئ.

وفي حال إدانته بتهمة القتل، قد يواجه غارسيا-أكينو حكم الإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، فضلًا عن احتمال سجنه لمدة تصل إلى ست سنوات بسبب تهمة الاعتداء الإضافية.







