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فيديو - "قوقو" يشعل المدرجات ويكسر "المعكرونة الإيطالية"

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فيديو - &quot;قوقو&quot; يشعل المدرجات ويكسر &quot;المعكرونة الإيطالية&quot;
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كرة القدم

2025-07-02 | 02:14
فيديو - "قوقو" يشعل المدرجات ويكسر "المعكرونة الإيطالية"

في لقطة طريفة أصبحت حديث مواقع التواصل

في مشهد جنوني طغى عليه الفرح والهتاف، خطف المشجع البرازيلي الشهير "قوقو" الأضواء من المدرجات، عقب فوز فريقه فلومينينسي على إنتر ميلان (2-0) في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة.
وفي لقطة طريفة أصبحت حديث مواقع التواصل، ظهر قوقو وهو يحمل "المعكرونة الإيطالية" قبل أن يُحطمها وسط احتفالات صاخبة، في إشارة رمزية إلى "كسر هيبة الطليان" بعد أن أطاح فريقه بعملاق الدوري الإيطالي.
وسجّل هدفي اللقاء كل من جيرمان كانو وهيركوليس، ليمنحا فلومينينسي بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، حيث سيواجه الهلال السعودي.
وبين الانتصار الرياضي والمشهد الاحتفالي، بدا أن "المعكرونة المكسورة" قد تحولت إلى رمز جديد لانتصار الكرة البرازيلية على الطريقة الإيطالية ... على يد قوقو المجنون.



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رياضة

كرة القدم

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