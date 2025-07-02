فيديو - "قوقو" يشعل المدرجات ويكسر "المعكرونة الإيطالية"

المجنون قوقو مشجع فلومينينسي يكسر الماكرونه الايطاليه 😅 pic.twitter.com/Xlh0TwISbN — 🇧🇷 SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) June 30, 2025

في جنوني طغى عليه الفرح والهتاف، خطف المشجع البرازيلي الشهير "قوقو" الأضواء من المدرجات، عقب فوز فريقه فلومينينسي على إنتر ميلان (2-0) في دور الـ16 من بطولة كأس للأندية المقامة في الولايات المتحدة.وفي لقطة طريفة أصبحت حديث مواقع التواصل، ظهر قوقو وهو يحمل "المعكرونة الإيطالية" قبل أن يُحطمها وسط احتفالات صاخبة، في إشارة رمزية إلى "كسر هيبة الطليان" بعد أن أطاح فريقه بعملاق .وسجّل هدفي اللقاء كل من جيرمان كانو وهيركوليس، ليمنحا فلومينينسي بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، حيث سيواجه السعودي.وبين الانتصار الرياضي والمشهد الاحتفالي، بدا أن "المعكرونة المكسورة" قد تحولت إلى رمز جديد لانتصار الكرة البرازيلية على الطريقة الإيطالية ... على يد قوقو المجنون.