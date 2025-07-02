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فلومينينسي يسخر من بوتافوغو وفلامنغو

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فلومينينسي يسخر من بوتافوغو وفلامنغو
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كرة القدم

2025-07-02 | 02:15
فلومينينسي يسخر من بوتافوغو وفلامنغو

سخر نادي فلومينينسي البرازيلي من غريميه المحليين

سخر نادي فلومينينسي البرازيلي من غريميه المحليين بوتافوغو وفلامنغو، عقب تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة.
ونجح فلومينينسي في تجاوز إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة (2-0) في دور الـ16، بفضل هدفي جيرمان كانو وهيركوليس، ليضرب موعداً في ربع النهائي مع الهلال السعودي بعد إقصائه مانشستر سيتي الإنجليزي.
وعقب الفوز، نشر الحساب الرسمي لفلومينينسي على منصة "إكس" منشوراً ساخراً جاء فيه "مرحباً بوتافوغو! مرحباً فلامنغو! كيف الطقس في ريو دي جانيرو؟".
ويأتي هذا التعليق بعد خروج بوتافوغو من البطولة (0-1) أمام بالميراس، بينما ودّع فلامنغو المنافسات بهزيمة (2-4) على يد بايرن ميونيخ.
وتنتمي الأندية الثلاثة، فلومينينسي، بوتافوغو وفلامنغو، إلى البرازيل، التي تشهد منافسة محتدمة بينهم على المستويين المحلي والدولي، ما أضفى طابعاً خاصاً على سخرية فلومينينسي بعد التأهّل التاريخي.


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