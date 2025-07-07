فيديو - فريق ناشفيل بأكمله يحتفل بطريقة ديوغو جوتا

لفتة رائعة جدًا من نادي ناشفيل الأمريكي!



سجلوا هدف الفوز في الدقيقة 100 واحتفلوا جميعهم على طريقة ديوغو جوتا ❤️ pic.twitter.com/RVGksajzTw — عالم ليفربول (@LFCExtensive) July 6, 2025

لا تزال مشاهد التكريم للنجم الراحل ديوغو جوتا تتواصل في ملاعب كرة القدم حول ، وآخرها لفتة مميزة من لاعبي فريق الأميركي، الذين قدّموا تحية جماعية مؤثرة لروح اللاعب البرتغالي.فقد شهدت مباراتهم ضد فيلادلفيا لحظة استثنائية، حين حسم الألماني هاني مختار اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 101، ليقود فريقه لفوز مثير رغم النقص العددي.وبعد تسجيله الهدف، توجّه مختار إلى زملائه وطلب منهم تنفيذ احتفال جوتا الشهير المستوحى من ألعاب الفيديو، حيث جلس اللاعبون جميعاً على ، وقاموا بالحركة نفسها التي اشتهر بها جوتا خلال مسيرته مع ليفربول.التحية الجماعية من ناشفيل تأتي بعد لفتات مماثلة، مثل احتفال عثمان ديمبيلي مع باريس في مونديال الأندية، ما يؤكد أن جوتا كان محبوباً بدرجة كبيرة في الأوساط الكروية، وأن خسارته كانت موجعة للجميع.