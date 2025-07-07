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فيديو - فريق ناشفيل بأكمله يحتفل بطريقة ديوغو جوتا

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فيديو - فريق ناشفيل بأكمله يحتفل بطريقة ديوغو جوتا
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كرة القدم

2025-07-07 | 03:58
فيديو - فريق ناشفيل بأكمله يحتفل بطريقة ديوغو جوتا

لا تزال مشاهد التكريم تتواصل في الملاعب

لا تزال مشاهد التكريم للنجم الراحل ديوغو جوتا تتواصل في ملاعب كرة القدم حول العالم، وآخرها لفتة مميزة من لاعبي فريق ناشفيل الأميركي، الذين قدّموا تحية جماعية مؤثرة لروح اللاعب البرتغالي.
فقد شهدت مباراتهم ضد فيلادلفيا لحظة استثنائية، حين حسم الألماني هاني مختار اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 101، ليقود فريقه لفوز مثير رغم النقص العددي.
وبعد تسجيله الهدف، توجّه مختار إلى زملائه وطلب منهم تنفيذ احتفال جوتا الشهير المستوحى من ألعاب الفيديو، حيث جلس اللاعبون جميعاً على الأرض، وقاموا بالحركة نفسها التي اشتهر بها جوتا خلال مسيرته مع ليفربول.
التحية الجماعية من ناشفيل تأتي بعد لفتات مماثلة، مثل احتفال عثمان ديمبيلي مع باريس سان جيرمان في مونديال الأندية، ما يؤكد أن جوتا كان محبوباً بدرجة كبيرة في الأوساط الكروية، وأن خسارته كانت موجعة للجميع.



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