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الأسطورة اليابانية كازويوشي ميورا يتحدى الزمن

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الأسطورة اليابانية كازويوشي ميورا يتحدى الزمن
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كرة القدم

2025-07-09 | 01:45
الأسطورة اليابانية كازويوشي ميورا يتحدى الزمن

يواصل النجم الياباني المخضرم كازويوشي ميورا كتابة فصول أسطورية

يواصل النجم الياباني المخضرم كازويوشي ميورا كتابة فصول أسطورية في تاريخ كرة القدم، بعدما بدأ موسمه الاحترافي الأربعين بعمر 58 عاما، ليؤكد مجددًا أنّ العمر مجرد رقم.
"الملك كازو"، كما يُلقب في اليابان، شارك مؤخرا أساسيا مع فريقه أتلتيكو سوزوكا، الناشط في دوري الدرجة الرابعة، وأسهم في تعادل مثير (3-3) أمام فيرتين مي، ورغم أنّه لم يسجّل أيّ هدف، إلّا أنّه لعب الشوط الأوّل كاملا، ولفت الأنظار بحضوره البدني والذهني المميز.
وتُعد مسيرة ميورا من الأطول والأغنى في تاريخ اللعبة، إذ بدأ مشواره الاحترافي عام 1986 في البرازيل، قبل أن يخوض تجارب مع 17 ناديا في أربع قارات.
وبعد سنوات قضاها في الملاعب البرازيلية، عاد إلى اليابان عام 1990 وبرز بقوة مع نادي فيردي كاواساكي حيث سجل 117 هدفا في 192 مباراة.
وخلال تسعينيات القرن الماضي، خاض مغامرة أوروبية، حيث لعب في إيطاليا وكرواتيا، ثم عاد إلى الدوري الياباني عام 2005، وواصل مشواره لاحقًا في أستراليا والبرتغال، قبل أن ينضم إلى أتلتيكو سوزوكا في عام 2024.
وعلى صعيد المنتخب، يُعدّ ميورا أحد أبرز الأسماء في تاريخ الكرة اليابانية، إذ يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي "الساموراي"، ولعب دورا حاسما في تأهل اليابان لأوّل مرّة إلى نهائيات كأس العالم عام 1998 في فرنسا، رغم أنه لم يُستدعَ إلى القائمة النهائية للمشاركة في البطولة.


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