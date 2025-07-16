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من هو اللاعب المصري الذي انضم لأرسنال؟

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من هو اللاعب المصري الذي انضم لأرسنال؟
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كرة القدم

2025-07-16 | 01:25
من هو اللاعب المصري الذي انضم لأرسنال؟

بعد تألقه مع أكاديمية النادي اللندني منذ انضمامه في كانون الثاني - ديسمبر 2021

بعد تألقه مع أكاديمية النادي اللندني منذ انضمامه في كانون الثاني - ديسمبر 2021، وقّع اللاعب المصري الشاب كاميرون إسماعيل، عقده الاحترافي الأول مع أرسنال.
ولد الظهير الأيسر، 18 عاماً، وترعرع في حي إزلنغتون القريب من ملعب الإمارات، وانضم إلى أكاديمية أرسنال في العام 2021، وتم استدعاؤه مؤخرا إلى تشكيلة منتخب مصر تحت 20 عاما، الا انه لم يخض أي مباراة رسمية مع الفراعنة بعد.
شارك إسماعيل أساسيا مع فريق أرسنال تحت 18 عاما، في 16 مباراة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لفئته خلال الموسم الماضي، وشارك في بعض مباريات فريق تحت 21 عاما، وهو جديد قائمة المصريين في كرة القدم الإنجليزية، الى جانب محمد صلاح مع ليفربول، وعمر مرموش مع مانشستر سيتي.


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