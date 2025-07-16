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ترامب: احتفظتُ بالنسخة الأصلية لكأس العالم للأندية

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ترامب: احتفظتُ بالنسخة الأصلية لكأس العالم للأندية
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كرة القدم

2025-07-16 | 01:38
ترامب: احتفظتُ بالنسخة الأصلية لكأس العالم للأندية

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا بتصريحاته الأخيرة

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا بتصريحاته الأخيرة حول كأس العالم للأندية، حيث قال إن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، منحه الكأس الأصلية خلال زيارة إلى البيت الأبيض في آذار - مارس الماضي، وأبلغه بأنه يمكنه الاحتفاظ بها "إلى الأبد".
ووفقا لتصريحات ترامب في مقابلة مع شبكة "دازن"، فقد قال إنّه سأل متى سيأخذون الكأس، فأجابوه أنّهم لن يأخذوها أبدا، ويمكنه الاحتفاظ بها في المكتب البيضاوي إلى الأبد، وسوف يصنعون واحدة جديدة، مضيفا أنّهم بالفعل، فعلوا ذلك، وبقيت الكأس في البيت الأبيض.
وكانت الكأس قد كُشفت للمرة الأولى خلال مناسبة رسمية في المكتب البيضاوي بحضور إنفانتينو في آذار - مارس الماضي، وبقيت هناك، بحسب تصريحات ترامب.
وتزامنت هذه التصريحات مع مفاجأة طالت لاعبي تشيلسي، الذين فازوا باللقب بعد تغلّبهم على باريس سان جيرمان (3-0) في النهائي الذي أقيم على ملعب "ميت لايف" في نيوجيرسي، إذ تواجد الرئيس الأميركي طوال الوقت على المنصة أثناء رفع الكأس. 
ويأتي ذلك في ظل علاقة متقاربة بين ترامب ورئيس الفيفا، خاصة بعد افتتاح الاتحاد الدولي مؤخرا مكتبا جديدا داخل برج ترامب في نيويورك، كما أشار الرئيس ممازحاً، إلى إمكانية إصدار مرسوم لتغيير اسم "سوكر" إلى "فوتبول" في الولايات المتحدة.




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رياضة

كرة القدم

دونالد ترامب

كأس العالم للأندية

جياني إنفانتينو

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