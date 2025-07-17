فيديو - يامال يحمل راية الرقم 10 ويعد بالمزيد

أعلن نادي برشلونة أن النجم الشاب سيرتدي القميص رقم 10 ابتداءً من الموسم المقبل، ليُضاف اسمه إلى قائمة من أساطير النادي الذين حملوا هذا الرقم التاريخي، أبرزهم روماريو، ، وليونيل .ويُعد يامال، البالغ من العمر 18 عاماً، أحد أبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم، ويُنظر إليه باعتباره الحاضر والمستقبل للنادي الكتالوني.ورغم صغر سنه، فقد حقق إنجازات لافتة، ويُتوقّع أن يساهم في جلب المزيد من الألقاب لبرشلونة، وهو ينحدر من عائلة متواضعة دعمته منذ بداياته حتى بلغ منصات التألق، وهو يُعتبر من بين أفضل اللاعبين في في فئته العمرية.وأكّد يامال أنه سيبذل قصارى جهده، مشيرا إلى أن رونالدينيو مثّل هذا الرقم في حب اللعب والمتعة على أرض الملعب، بينما اعتبر ليونيل ميسي "أفضل لاعب شاهده في حياته".