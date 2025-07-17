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فيديو - يامال يحمل راية الرقم 10 ويعد بالمزيد

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فيديو - يامال يحمل راية الرقم 10 ويعد بالمزيد
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كرة القدم

2025-07-17 | 00:51
فيديو - يامال يحمل راية الرقم 10 ويعد بالمزيد

أساطير حملوا هذا الرقم التاريخي أبرزهم روماريو ورونالدينيو وليونيل ميسي

أعلن نادي برشلونة أن النجم الشاب لامين يامال سيرتدي القميص رقم 10 ابتداءً من الموسم المقبل، ليُضاف اسمه إلى قائمة من أساطير النادي الذين حملوا هذا الرقم التاريخي، أبرزهم روماريو، رونالدينيو، وليونيل ميسي.
ويُعد يامال، البالغ من العمر 18 عاماً، أحد أبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم، ويُنظر إليه باعتباره الحاضر والمستقبل للنادي الكتالوني.
ورغم صغر سنه، فقد حقق إنجازات لافتة، ويُتوقّع أن يساهم في جلب المزيد من الألقاب لبرشلونة، وهو ينحدر من عائلة متواضعة دعمته منذ بداياته حتى بلغ منصات التألق، وهو اليوم يُعتبر من بين أفضل اللاعبين في العالم في فئته العمرية.
وأكّد يامال أنه سيبذل قصارى جهده، مشيرا إلى أن رونالدينيو مثّل هذا الرقم في حب اللعب والمتعة على أرض الملعب، بينما اعتبر ليونيل ميسي "أفضل لاعب شاهده في حياته".



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