فيديو - أكاديمية برشلونة تصل إلى رومانيا

افتتاح أكاديمية للنادي بالتعاون مع شينديا تيرغوفيشت

أعلنت إدارة نادي برشلونة الإسباني عن إطلاق مشروع تدريبي في ، من خلال افتتاح أكاديمية للنادي بالتعاون مع شينديا تيرغوفيشت، أحد أندية الدرجة الثانية في البلاد، بهدف نقل منهجية العمل التي تميّز "البلوغرانا" إلى الشرقية.

ووفقا لبيان رسمي صادر عن النادي الكتالوني، يتضمن المشروع زيارات دورية يقوم بها فريق الأكاديمية إلى النادي الشريك لمتابعة وتقييم سير الحصص التدريبية، بالإضافة إلى مراجعة أداء الطاقم الفني على مستوى التخطيط والتنفيذ والتقويم.

كما يشمل البرنامج تقييما شاملا للمهارات المنهجية، التربوية، والفنّية للمدرّبين، ومراقبة أداء اللاعبين بهدف تحديد نقاط القوّة والضعف، وذلك بما يتماشى مع معايير التكوين المعتمدة في .

وبتوقيع هذه الاتفاقية، يصبح شينديا أول نادٍ روماني يعمل وفقا لنظام الأكاديمية، وقد تم توقيع الشراكة بحضور رافا يوستي نائب رئيس نادي برشلونة، وماريوس بافيل مالك نادي شينديا وممثل أكاديمية برشلونة في ، وبيني ميغريلي مدير أكاديمية برشلونة، وسيرجي بارخوان المدير الرياضي للأكاديمية.

ويتيح البرنامج لمديري الأندية الشريكة فرصة المشاركة في أسبوع تدريبي مكثّف داخل مرافق النادي في برشلونة، بهدف تعلّم مبادئ العمل الفني والتربوي الذي يميّز الفرق الكتالونية، إلى جانب التفاعل المباشر مع طواقم الأكاديمية.

تجدر الإشارة إلى أنّ أكاديمية برشلونة تواصل تعزيز حضورها العالمي، حيث تدير حاليا 30 فرعا دوليا، وقد تمكّن أكثر من45 ألف طفل وطفلة حول من التدرّب وفقًا للنموذج الذي يعتمده النادي من الفئات السنية وصولا إلى الفريق الأول









MARCA | برشلونة يوسّع نفوذه في رومانيا: مع نادي شينديا تيرغوفيشت من دوري الدرجة الثانية - الشراكة MARCA | برشلونة يوسّع نفوذه في رومانيا: شراكة استراتيجية مع نادي شينديا تيرغوفيشت من دوري الدرجة الثانية - الشراكة تهدف إلى التعاون في مجالات التكوين والاستكشاف الكروي والتبادل الفني بين الجانبين 🇷🇴🤝 pic.twitter.com/YrjefrYXVX — FCB World (@forcabarca_ar) July 17, 2025 هدف إلى التعاون في مجالات التكوين والاستكشاف الكروي والتبادل الفني بين الجانبين 🇷🇴🤝 pic.twitter.com/YrjefrYXVX — FCB World (@forcabarca_ar) July 17, 2025