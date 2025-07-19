الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

لماذا تأخرت عودة برشلونة الى الكامب نو؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لماذا تأخرت عودة برشلونة الى الكامب نو؟
A-
A+

كرة القدم

2025-07-19 | 04:40
لماذا تأخرت عودة برشلونة الى الكامب نو؟

شرحت نائبة رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا أسباب التأخير

في حديث تلفزيوني، شرحت إلينا فورت، نائبة رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، أسباب التأخير في انتقال الفريق لخوض المباريات على ملعب الكامب نو بعد التأهيل.
وقالت فورت "على الرغم من نيتنا المُعلَنة، فقد توصّلنا إلى اتفاق مع بلدية المدينة لتعليق العودة إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو، والتي كانت مقررة في العاشر من آب - أغسطس بمناسبة تنظيم كأس جوان غامبر".
وأضافت "يعود السبب إلى عدم إمكانية الالتزام الحرفي بالتعليمات البلدية في ما يتعلّق بتنفيذ الأعمال ومواعيدها، وكذلك عدم كفاية الوقت اللازم لإتمام جميع الإجراءات والمعاملات الضرورية التي تتيح للبلدية إصدار رخصة الإشغال الأولية".
وقالت فورت "إن حجم الأشغال المنجزة وتلك التي لا تزال قيد التنفيذ، يجعل من الصعب التوفيق مع تفسير وتطبيق حرفي للتعليمات والأنظمة البلدية عند طلب الحصول على رخصة الإشغال الأولي".
وصُممّت هذه اللوائح في الأساس للمباني التقليدية التي يتم بناؤها ثم الانتهاء منها وإجراء الفحوصات اللازمة قبل دخولها إلى حيز الاستعمال، وقالت فورت "نحن هنا أمام مشروع إنشائي فريد من نوعه، يُنفّذ بشكل يومي ويتغير كل يوم، إنه مشروع حيّ، ولهذا السبب كان من الصعب التوافق مع الأنظمة القائمة".
وختمت "نحن نعمل حاليا مع بلدية المدينة ومع جميع الجهات المعنية لإيجاد هذا التوافق، وللحصول على رخصة الإشغال الأولى بأسرع ما يمكن".


مقالات ذات صلة

فيديو - عُمال الكامب نو استفادوا من موقعهم لمشاهدة الاحتفال
2025-05-18

فيديو - عُمال الكامب نو استفادوا من موقعهم لمشاهدة الاحتفال

فيديو - اقتراب الأعمال من الانتهاء .. جهوزية الكامب نو
2025-04-29

فيديو - اقتراب الأعمال من الانتهاء .. جهوزية الكامب نو

لماذا الحكومة تأخرت في التعامل مع سلاح حزب الله؟ برّاك يكشف!
2025-07-12

لماذا الحكومة تأخرت في التعامل مع سلاح حزب الله؟ برّاك يكشف!

فيديو - برشلونة يعلن موعد العودة إلى "كامب نو" .. هذه أبرز ميزاته
2025-06-26

فيديو - برشلونة يعلن موعد العودة إلى "كامب نو" .. هذه أبرز ميزاته

لماذا تأخرت عودة برشلونة الى الكامب نو؟

رياضة

كرة القدم

برشلونة

الكامب نو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ميشال بلاتيني وجهاً لوجه مع اللص في مارسيليا
الزرارية كرّمت التضامن صور ورئيسه جهاد قنديل

اقرأ ايضا في كرة القدم

من هي غابرييلي ميراندا زوجة إندريك؟
04:56

من هي غابرييلي ميراندا زوجة إندريك؟

السؤال الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

04:56

من هي غابرييلي ميراندا زوجة إندريك؟

السؤال الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو - برشلونة يضع موهبة فلومينينسي على راداره
04:54

فيديو - برشلونة يضع موهبة فلومينينسي على راداره

برشلونة يدرس التقدّم بعرض لضم المهاجم البرازيلي الشاب

04:54

فيديو - برشلونة يضع موهبة فلومينينسي على راداره

برشلونة يدرس التقدّم بعرض لضم المهاجم البرازيلي الشاب

فيديو - جماهير تقتحم مركز التدريب وتعتدي على اللاعبين
04:53

فيديو - جماهير تقتحم مركز التدريب وتعتدي على اللاعبين

اقتحمت مجموعة من مشجّعي النادي مركز تدريب الفريق

04:53

فيديو - جماهير تقتحم مركز التدريب وتعتدي على اللاعبين

اقتحمت مجموعة من مشجّعي النادي مركز تدريب الفريق

اخترنا لك
من هي غابرييلي ميراندا زوجة إندريك؟
04:56
فيديو - برشلونة يضع موهبة فلومينينسي على راداره
04:54
فيديو - جماهير تقتحم مركز التدريب وتعتدي على اللاعبين
04:53
زواج ميليتاو من زوجة مواطنه الذي يواعد زوجته السابقة !!!!
04:49

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025