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ميشال بلاتيني وجهاً لوجه مع اللص في مارسيليا

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ميشال بلاتيني وجهاً لوجه مع اللص في مارسيليا
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كرة القدم

2025-07-19 | 04:41
ميشال بلاتيني وجهاً لوجه مع اللص في مارسيليا

اقتحم لص منزله الواقع في مدينة مرسيليا فجر امس الجمعة

تعرض أسطورة فرنسا ميشال بلاتيني، ٧٠ عاما، لعملية سرقة، حيث اقتحم لص منزله الواقع في مدينة مرسيليا فجر امس الجمعة.
واستيقظ بلاتيني على ضوضاء في حديقة المنزل ليجد نفسه وجهاً لوجه  مع اللص المُقنّع في ملابس سوداء، الذي حمل معه بعض المقتنيات وفر هاربا.
وقالت مصادر أن بطل أوروبا مع منتخب بلاده عام 1984، فقد ما يزيد عن 20 ميدالية ورمزا للكؤوس والجوائز الفردية والهدايا التاريخية التي حصل عليها سواء عندما كان لاعبا أو مدربا لمنتخب فرنسا، أو رئيساً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وأوضحت الشرطة أن اللص اقتحم سقيفة حديقة المنزل التي توجد بجانبها غرفة مخصصة لحفظ الجوائز الفردية لبلاتيني، التي يصل عددها إلى 72 حصدها بين عامي 1976 و1987 كلاعب.
ورغم أن اللص فرّ من المكان عندما واجه بلاتيني فإنه حمل معه ما يزيد عن 20 ميدالية وهدية تاريخية ورموز لتتويجات حصل عليها النجم الفرنسي.



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