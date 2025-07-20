فيديو - ميسي يضرب في كل الاتجاهات ويصيب رونالدو

A perfect pass if we've ever seen one. 😍



Messi finds Alba for a BEAUTY. 1-1. pic.twitter.com/vebOneh65Q — Major League Soccer (@MLS) July 20, 2025 The pass from Busquets. The finish from Messi.



Doing what they do best. ✨ pic.twitter.com/DxSMRFDtOO — Major League Soccer (@MLS) July 20, 2025 Six braces in his last seven games? Messi things. 🐐 pic.twitter.com/licMBu71GU — Major League Soccer (@MLS) July 20, 2025

سجل الأرجنتيني ليونيل هدفين وصنع تمريرة حاسمة لجوردي ، فقاد فريقه إنتر لتحقيق فوز مثير على ريد (5-1) ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم.ورفع ميسي عدد أهدافه المسجلة بشكل ملعوب، أي بعيداً عن علامة الجزاء، الى 764 هدفاً، محققاً رقماً قياسياً، متجاوزاً منافسه التاريخي البرتغالي (763)، ولكن بعدد أقل من المباريات يبلغ 167 مباراة.وبفضل تألقه المستمر، تصدّر ميسي هدافي الدوري الأميركي برصيد 18 هدفا، متفوقا على الإنجليزي سام سوريدج من (17 هدفا) والبرازيلي إيفاندر من (15 هدفا).ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس من ترتيب المنطقة ، متأخراً بسبع نقاط عن سينسيناتي المتصدر، وست عن كل من ناشفيل وفيلادلفيا، ولكن مع ثلاث مباريات أقل.وسجل ميسي في سبعة من آخر ثماني مباريات، وهو يحتاج الى 26 هدفاً ليصل الى اجمالي 900، و14 ليصل الى 400 تمريرة حاسمة و4 ألقاب ليصل الى اجمالي 50.