فيديو - ميسي يضرب في كل الاتجاهات ويصيب رونالدو

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي
هدفين وصنع تمريرة حاسمة لجوردي ألبا
، فقاد فريقه إنتر ميامي
لتحقيق فوز مثير على نيويورك
ريد بولز
(5-1) ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم.
ورفع ميسي عدد أهدافه المسجلة بشكل ملعوب، أي بعيداً عن علامة الجزاء، الى 764 هدفاً، محققاً رقماً قياسياً، متجاوزاً منافسه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو
(763)، ولكن بعدد أقل من المباريات يبلغ 167 مباراة.
وبفضل تألقه المستمر، تصدّر ميسي هدافي الدوري الأميركي برصيد 18 هدفا، متفوقا على الإنجليزي سام سوريدج من ناشفيل
(17 هدفا) والبرازيلي إيفاندر من سينسيناتي
(15 هدفا).
ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس من ترتيب المنطقة الغربية
، متأخراً بسبع نقاط عن سينسيناتي المتصدر، وست عن كل من ناشفيل وفيلادلفيا، ولكن مع ثلاث مباريات أقل.
وسجل ميسي في سبعة من آخر ثماني مباريات، وهو يحتاج الى 26 هدفاً ليصل الى اجمالي 900، و14 ليصل الى 400 تمريرة حاسمة و4 ألقاب ليصل الى اجمالي 50.