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هذه هي تفاصيل صفقة راشفورد الى برشلونة

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هذه هي تفاصيل صفقة راشفورد الى برشلونة
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كرة القدم

2025-07-21 | 00:43
هذه هي تفاصيل صفقة راشفورد الى برشلونة

أنهى برشلونة جميع الإجراءات الخاصة بصفقة التعاقد مع النجم الإنجليزي

أنهى برشلونة الإسباني جميع الإجراءات الخاصة بصفقة التعاقد مع النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، تمهيداً، حيث وصل ليل امس إلى إسبانيا.
وذكر الصحفي فابريزيو رومانو.ان برشلونة سيتكفّل بدفع راتب إجمالي يبلغ 14 مليون يورو سنوياً، إضافة إلى مكافآت مرتبطة بعدد المشاركات، بينما لن يشارك مانشستر يونايتد في تغطية أي جزء من الراتب.
وقَبِل راشفورد بتخفيض قدره 15% من أجره السابق لتسهيل إتمام الصفقة، التي تتضمّن بند خيار شراء نهائي بقيمة 30 مليون يورو في حزيران - يونيو 2026.
وتمثل الصفقة خطوة بارزة في خطة برشلونة لتعزيز خطه الهجومي، فيما تأمل الإدارة أن يستعيد راشفورد مستواه المعهود ويشكّل إضافة قوية للفريق في المنافسات المحلية والأوروبية.



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