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باتري غويخارو تُسجّل أرقاماً خيالية في نصف نهائي اليورو

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باتري غويخارو تُسجّل أرقاماً خيالية في نصف نهائي اليورو
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كرة القدم

2025-07-24 | 01:13
باتري غويخارو تُسجّل أرقاماً خيالية في نصف نهائي اليورو

حققت إنجازا إحصائيا يصعب الوصول إليه في مباريات الأدوار الإقصائية الكبرى

سجلت لاعبة وسط منتخب إسبانيا للسيدات، باتري غويخارو، أداءً مميزا خلال مباراة نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2025 أمام ألمانيا، حيث حققت إنجازا إحصائيا يصعب الوصول إليه في مباريات الأدوار الإقصائية الكبرى.
فقد أكدت تحليلات شركة أوبتا، المتخصصة في الإحصاءات الرياضية، أن غويخارو أصبحت واحدة من لاعبتين فقط منذ عام 2011 تتمكنان من إتمام أكثر من 100 تمريرة دقيقة، بالإضافة إلى استرجاع الكرة 10 مرات أو أكثر في مباراة ضمن مرحلة خروج المغلوب في البطولات الكبرى.
أما اللاعبة الثانية فهي كاترينا بيادرسن الدانماركية التي حققت هذا الإنجاز خلال نصف نهائي بطولة أوروبا 2013.
وتميزت غويخارو خلال اللقاء بقدرتها على التحكم في وسط الميدان، حيث أنجزت أكثر من 300 تمريرة ناجحة بدقة بلغت نحو 88%، واستعادت الكرة عدة مرات مكنتها من فرض إيقاع اللعب على المنافس الألماني، ما ساهم بشكل مباشر في فوز إسبانيا (1-0) والتأهل إلى النهائي.
ويأتي هذا الأداء ليعزز مكانة غويخارو كإحدى أبرز لاعبات الوسط في العالم، مع إمكانية تحقيق لقب يورو 2025 حين يلاقي المنتخب الإسباني نظيره الإنجليزي يوم الأحد المقبل.


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رياضة

كرة القدم

منتخب إسبانيا

باتري غويخارو

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