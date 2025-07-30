إنفجار روني بردغجي ودرو فرنانديز على انستغرام

بعد تألقهما في أول ظهور لهما مع الفريق الأول

واصل المهاجم الشاب روني بردغجي، المنضم حديثًا إلى صفوف برشلونة، جذب الأنظار بعد تألقه في أول ظهور له مع الفريق الأول، ليتجاوز حاجز المليون متابع على منصة .

وشهدت شعبية اللاعب السويدي من أصول سورية قفزة كبيرة، خاصة بعد تسجيله هدفا في فوز برشلونة (3-1) على فيسل كوبي الياباني، ضمن جولة الفريق الآسيوية المقامة هذا الصيف.

وكان بردغجي انضم إلى برشلونة من كوبنهاغن الدانماركي قبل فترة بسيطة، مقابل 2 مليون يورو، بعقد يمتد لأربع سنوات.

ومنذ انتقاله، شهد حسابه على إنستغرام ارتفاعا كبيرا في عدد المتابعين، حيث قفز من 60 ألفا إلى أكثر من مليون متابع خلال فترة قصيرة، وفقا لتقارير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وفي السياق ذاته، نال زميله درو فرنانديز نصيبا من الأضواء، إذ ارتفع عدد متابعيه من 55 ألفا إلى 292 ألفا، حتى لحظة كتابة هذا الخبر، بعد مشاركته الأولى مع الفريق الأول، ما يعكس التأثير الكبير الذي يصنعه الظهور بقميص البارسا على منصات التواصل الاجتماعي.





