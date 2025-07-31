نجم إسباني تعرض لعضة كلب في مكان حساس

صُدمت اليونان بما حدث لكارليس بيريز، فقد تعرّض اللاعب السابق لبرشلونة، وغيره من الأندية الإسبانية، لهجوم وحشي من كلب عضَّه في عضوه التناسلي، ما تسبب له بجرح خطير قد يستدعي الخضوع لعملية جراحية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة إثنوس اليونانية، كان كارليس بيريز يتمشّى مع كلبه في منطقة ثيرمي حيث يقيم، صباحا، عندما هاجم كلب آخر حيوانه، وحين حاول الجناح
التدخل للفصل بينهما، انقض عليه الكلب الآخر وتسبب له بإصابة بالغة.
كارليس بيريز، الذي يلعب حاليا في نادي آريس، ما زال في المستشفى، وسيغيب عن مباراة الإياب لفريقه أمام نادي آراز اليوم
الخميس، وقد أعلن النادي دعمه للاعب الإسباني، ووضع تحت تصرفه كل الإمكانات المتاحة في حال قرر رفع دعوى ضد صاحب الكلب الآخر.