الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

نجم إسباني تعرض لعضة كلب في مكان حساس

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نجم إسباني تعرض لعضة كلب في مكان حساس
A-
A+

كرة القدم

2025-07-31 | 00:39
نجم إسباني تعرض لعضة كلب في مكان حساس

تسبب له بجرح خطير قد يستدعي الخضوع لعملية جراحية

صُدمت اليونان بما حدث لكارليس بيريز، فقد تعرّض اللاعب السابق لبرشلونة، وغيره من الأندية الإسبانية، لهجوم وحشي من كلب عضَّه في عضوه التناسلي، ما تسبب له بجرح خطير قد يستدعي الخضوع لعملية جراحية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة إثنوس اليونانية، كان كارليس بيريز يتمشّى مع كلبه في منطقة ثيرمي حيث يقيم، صباحا، عندما هاجم كلب آخر حيوانه، وحين حاول الجناح التدخل للفصل بينهما، انقض عليه الكلب الآخر وتسبب له بإصابة بالغة.
كارليس بيريز، الذي يلعب حاليا في نادي آريس، ما زال في المستشفى، وسيغيب عن مباراة الإياب لفريقه أمام نادي آراز اليوم الخميس، وقد أعلن النادي دعمه للاعب الإسباني، ووضع تحت تصرفه كل الإمكانات المتاحة في حال قرر رفع دعوى ضد صاحب الكلب الآخر.



مقالات ذات صلة

زينة تروي تفاصيل صادمة عن تعرض ولديها لهجوم شرس من "كلب"
2025-05-27

زينة تروي تفاصيل صادمة عن تعرض ولديها لهجوم شرس من "كلب"

فيديو - الدراج الإسباني إيفان روميو يكشف عن تعرّضه لإصابات مروّعة
2025-07-27

فيديو - الدراج الإسباني إيفان روميو يكشف عن تعرّضه لإصابات مروّعة

تقرير مسرب يكشف معلومات طبية حساسة عن شاكيرا وسلطات البيرو تتدخل
2025-07-04

تقرير مسرب يكشف معلومات طبية حساسة عن شاكيرا وسلطات البيرو تتدخل

إيران تكشف محتوى وثائق إسرائيلية "حساسة"
2025-06-10

إيران تكشف محتوى وثائق إسرائيلية "حساسة"

نجم إسباني تعرض لعضة كلب في مكان حساس

رياضة

كرة القدم

كارليس بيريز

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فلوريان فيرتز يفوز بمليون ين ياباني
ريفالدو يعلّق على انضمام ماركوس راشفورد الى برشلونة

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - ميسي يواصل العزف ويصفع لاعباً منافساً
01:24

فيديو - ميسي يواصل العزف ويصفع لاعباً منافساً

قاد النجم الأرجنتيني فريقه انتر ميامي الأميركي الى الفوز

01:24

فيديو - ميسي يواصل العزف ويصفع لاعباً منافساً

قاد النجم الأرجنتيني فريقه انتر ميامي الأميركي الى الفوز

فيديو - يامال وراشفورد يبدآن تكوين علاقة قوية في برشلونة
00:55

فيديو - يامال وراشفورد يبدآن تكوين علاقة قوية في برشلونة

بدأ يامال وراشفورد في بناء علاقة مميزة في برشلونة

00:55

فيديو - يامال وراشفورد يبدآن تكوين علاقة قوية في برشلونة

بدأ يامال وراشفورد في بناء علاقة مميزة في برشلونة

من بطل يورو 2008 إلى فريق في الدرجة السابعة ..
00:54

من بطل يورو 2008 إلى فريق في الدرجة السابعة ..

في خطوة مفاجئة لعشّاق الكرة الإسبانية

00:54

من بطل يورو 2008 إلى فريق في الدرجة السابعة ..

في خطوة مفاجئة لعشّاق الكرة الإسبانية

اخترنا لك
فيديو - ميسي يواصل العزف ويصفع لاعباً منافساً
01:24
فيديو - يامال وراشفورد يبدآن تكوين علاقة قوية في برشلونة
00:55
من بطل يورو 2008 إلى فريق في الدرجة السابعة ..
00:54
فيديو - نادي نرويجي يخطف الأنظار بجوائز "رجل المباراة" خارج المألوف!
00:52

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025