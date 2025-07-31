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فلوريان فيرتز يفوز بمليون ين ياباني

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فلوريان فيرتز يفوز بمليون ين ياباني
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كرة القدم

2025-07-31 | 00:48
فلوريان فيرتز يفوز بمليون ين ياباني

أنهى ليفربول جولته الآسيوية بفوز مستحق على يوكوهاما

أنهى ليفربول جولته الآسيوية بفوز مستحق على يوكوهاما إف مارينوس الياباني في استاد نيسان في يوكوهاما.
ورغم تقدّم أصحاب الأرض بهدف مفاجئ بعد انطلاق الشوط الثاني، إلّا أنّ فيرتز تمكّن من معادلة النتيجة بهدف من ركلة جزاء، ثم أضاف تري نيوني وريو نجوموها هدفين آخرين.
وكان فيرتز، الذي انتقل إلى ليفربول مقابل 116 مليون جنيه إسترليني من باير ليفركوزن هذا الصيف، هو اللاعب الأكثر تأثيراً في المباراة، حيث قاد هجمات فريقه حتى تم استبداله في الشوط الثاني.
وبعد صافرة النهاية، تمّ تتويجه بجائزة "أفضل لاعب في المباراة" من قبل الحكم، حيث قام هو وزملاؤه في الفريق برفع كأس "تحدي الدوري الياباني" قبل أن يُمنح جائزة شخصية.
فقد حصل اللاعب الألماني على مليون ين ياباني (ما يعادل نحو 5,054 جنيهاً إسترلينياً) كجزء من جائزة "أفضل لاعب".
ويُنتظر من اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا أن يقدم مستويات رائعة هذا الموسم، بعد انتقاله إلى ليفربول بسمعة كأحد أفضل لاعبي الوسط الهجومي في العالم.
وقد وقع فيرتز عقداً لمدة خمس سنوات مع بطل الدوري الإنجليزي، حيث من المتوقع أن يحصل على راتب أسبوعي يقارب ٢٠٠ الف جنيه إسترليني.



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