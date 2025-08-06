الأخبار
ميسي يقترب من توقيع عقد مرن مع إنتر ميامي .. ما الذي يميّزه؟

ميسي يقترب من توقيع عقد مرن مع إنتر ميامي .. ما الذي يميّزه؟
كرة القدم

2025-08-06 | 01:08
ميسي يقترب من توقيع عقد مرن مع إنتر ميامي .. ما الذي يميّزه؟

يواصل النجم الأرجنتيني مفاوضاته مع نادي إنتر ميامي الأميركي

يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مفاوضاته مع نادي إنتر ميامي الأميركي بشأن تمديد عقده الحالي، والذي ينتهي بنهاية عام 2025، وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن الطرفين يبدوان حريصين على استمرار الشراكة بينهما لسنوات مقبلة.
وذكرت التقارير أنّ ميسي يُبدي رغبة واضحة في البقاء مع الفريق، من أجل المنافسة على الألقاب والحفاظ على جاهزيته البدنية، استعدادا لمشاركته في كأس العالم 2026، والتي ستكون السادسة له، في حال حدوثها، ما يشكل رقما قياسيا في تاريخ كرة القدم.
وتدرس إدارة إنتر ميامي تقديم عرض جديد لميسي يمتد لثلاث سنوات، حتى العام 2028، مع إمكانية التمديد لفترة أطول بناءً على رغبة اللاعب، لكن ما يجعل هذا العقد فريدا هو طبيعته المرنة، إذ سيُمنح ميسي حرية مطلقة في تقرير مستقبله، سواء بتمديد التعاقد أو إنهائه في أي وقت يشاء.
النية المعلنة من النادي واضحة: طالما أنّ ميسي يرغب باللعب، سيظل مرحّبا به في ميامي، في نموذج تعاقدي غير مسبوق في الدوري الأميركي.



ميسي يقترب من توقيع عقد مرن مع إنتر ميامي .. ما الذي يميّزه؟

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

إنتر ميامي

Aljadeed
