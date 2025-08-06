ميسي يقترب من توقيع عقد مرن مع إنتر ميامي .. ما الذي يميّزه؟

يواصل النجم الأرجنتيني مفاوضاته مع نادي إنتر الأميركي

يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل مفاوضاته مع نادي إنتر الأميركي بشأن تمديد عقده الحالي، والذي ينتهي بنهاية عام 2025، وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن الطرفين يبدوان حريصين على استمرار الشراكة بينهما لسنوات مقبلة.

وذكرت التقارير أنّ ميسي يُبدي رغبة واضحة في البقاء مع الفريق، من أجل المنافسة على الألقاب والحفاظ على جاهزيته البدنية، استعدادا لمشاركته في كأس 2026، والتي ستكون السادسة له، في حال حدوثها، ما يشكل رقما قياسيا في تاريخ كرة القدم.

وتدرس إدارة إنتر ميامي تقديم عرض جديد لميسي يمتد لثلاث سنوات، حتى العام 2028، مع إمكانية التمديد لفترة أطول بناءً على رغبة اللاعب، لكن ما يجعل هذا فريدا هو طبيعته المرنة، إذ سيُمنح ميسي حرية مطلقة في تقرير مستقبله، سواء بتمديد التعاقد أو إنهائه في أي وقت يشاء.

النية المعلنة من النادي واضحة: طالما أنّ ميسي يرغب باللعب، سيظل مرحّبا به في ميامي، في نموذج تعاقدي غير مسبوق في الدوري الأميركي.







