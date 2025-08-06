الأخبار
برشلونة يعود إلى الكامب نو بشروط مُخفّضة

برشلونة يعود إلى الكامب نو بشروط مُخفّضة
كرة القدم

2025-08-06 | 01:09
برشلونة يعود إلى الكامب نو بشروط مُخفّضة

سيتم تخفيض القدرة الاستيعابية إلى 27 ألف متفرج حالياً

وافقت بلدية برشلونة على تعديل رخصة الإشغال الخاصة بملعب كامب نو، بحيث يتم تخفيض القدرة الاستيعابية إلى 27 ألف متفرج حالياً بدلاً من 62 ألفاً، كما كان مخطط له في البداية.
كما تم الاتفاق بين نادي برشلونة وبلدية عاصمة إقليم كتالونيا على تقسيم المرحلة الأولى من الأشغال إلى ثلاثة أقسام، تختص الأولى بمنطقتيّ المدرّج الرئيسي والمدرّج الجنوبي بسعة 27 ألف متفرج.
أما المرحلة الثانية، فتتضمن المنطقة الجانبية، لترتفع السعة عند الإنجاز إلى 45 ألف متفرج، فيما تضم المرحلة الأخيرة، أعمال المدرج الشمالي، لتصل السعة إلى 62 ألفاً.
وسيكون على نادي برشلونة أن ينهي جميع الأعمال في المدرج الرئيسي والجنوبي بما في ذلك مداخل الملعب وتدابير الأمان اللازمة، ثم التقدم بطلب للحصول على رخصة الإشغال.



مقالات ذات صلة

لماذا تأخرت عودة برشلونة الى الكامب نو؟
2025-07-19

لماذا تأخرت عودة برشلونة الى الكامب نو؟

فيديو - عُمال الكامب نو استفادوا من موقعهم لمشاهدة الاحتفال
2025-05-18

فيديو - عُمال الكامب نو استفادوا من موقعهم لمشاهدة الاحتفال

موهبة برشلونة يعود إلى التدريبات بعد غياب طويل
2025-07-16

موهبة برشلونة يعود إلى التدريبات بعد غياب طويل

فيديو - برشلونة يعلن موعد العودة إلى "كامب نو" .. هذه أبرز ميزاته
2025-06-26

فيديو - برشلونة يعلن موعد العودة إلى "كامب نو" .. هذه أبرز ميزاته

تحطيم الرقم الخاص بسوق الانتقالات الأميركي
ميسي يقترب من توقيع عقد مرن مع إنتر ميامي .. ما الذي يميّزه؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ
00:07

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ

وثّق نادي برشلونة لحظة استثنائية خلال فعالية جماهيرية في كوريا الجنوبية

00:07

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ

وثّق نادي برشلونة لحظة استثنائية خلال فعالية جماهيرية في كوريا الجنوبية

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب
00:04

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب

أطلق أحد مشجعي مانشستر يونايتد حملة تمويل جماعي عبر منصة "GoFundMe"

00:04

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب

أطلق أحد مشجعي مانشستر يونايتد حملة تمويل جماعي عبر منصة "GoFundMe"

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ
00:07
حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب ألمانيا إلى السجن
00:06
مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب
00:04
جوهرة مغربية مرشحة للعب لريال مدريد قريباً
2025-08-07

