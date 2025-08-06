برشلونة يعود إلى الكامب نو بشروط مُخفّضة

سيتم تخفيض القدرة الاستيعابية إلى 27 ألف متفرج حالياً

وافقت بلدية برشلونة على تعديل رخصة الإشغال الخاصة بملعب ، بحيث يتم تخفيض القدرة الاستيعابية إلى 27 ألف متفرج حالياً بدلاً من 62 ألفاً، كما كان مخطط له في البداية.

كما تم الاتفاق بين نادي برشلونة وبلدية عاصمة إقليم كتالونيا على تقسيم المرحلة الأولى من الأشغال إلى ثلاثة أقسام، تختص الأولى بمنطقتيّ المدرّج الرئيسي والمدرّج الجنوبي بسعة 27 ألف متفرج.

أما المرحلة الثانية، فتتضمن المنطقة الجانبية، لترتفع السعة عند الإنجاز إلى 45 ألف متفرج، فيما تضم المرحلة ، أعمال المدرج الشمالي، لتصل السعة إلى 62 ألفاً.

وسيكون على نادي برشلونة أن ينهي جميع الأعمال في المدرج الرئيسي والجنوبي بما في ذلك مداخل الملعب وتدابير الأمان اللازمة، ثم التقدم بطلب للحصول على رخصة الإشغال.







