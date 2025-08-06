تحطيم الرقم الخاص بسوق الانتقالات الأميركي

فتح إنتر ميامي
الباب لعصر جديد في الدوري الأميركي لكرة القدم، مع وصول نجوم كبار مثل ليونيل ميسي
، لويس
سواريز، سيرجيو بوسكيتس
، جوردي ألبا
، ورودريغو دي بول.
لكن نادي لوس أنجلوس
إف سي ليس بعيدا عن السباق، حيث ضم أسماء بارزة مثل هوغو لوريس وأوليفييه جيرو، مع الاستفادة الكبيرة من تألق دينيس بوانغا الذي جذب اهتمام عدة أندية.
الآن، يستعد لوس أنجلوس لاستقبال النجم هيونغ مين سون قادما من توتنهام هوتسبر
، حيث قضى فترة رائعة واختتم مسيرته مع الفريق بحصد لقب يوروبا ليغ الذي طال انتظاره.
ويأتي ذلك بينما أنهى النادي الأميركي مشاركته الأخيرة
في كأس العالم
للأندية بخيبة أمل، ويسعى لتجاوز تلك التجربة وبناء مستقبل أفضل، ومن المتوقع أن يضيف سون قيمة كبيرة للفريق وللدوري الذي يستمر في جذب المواهب العالمية.
وستكون صفقة انتقال سون الأغلى في تاريخ الدوري الأميركي، بقيمة تقارب 27 مليون دولار
، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي سجله إيمانويل لاتيه لات في انتقاله إلى أتلانتا
يونايتد مقابل 22 مليون دولار.