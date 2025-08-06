تحطيم الرقم الخاص بسوق الانتقالات الأميركي

فتح إنتر الباب لعصر جديد في الدوري الأميركي

فتح إنتر الباب لعصر جديد في الدوري الأميركي لكرة القدم، مع وصول نجوم كبار مثل ليونيل ، سواريز، ، ، ورودريغو دي بول.

لكن نادي إف سي ليس بعيدا عن السباق، حيث ضم أسماء بارزة مثل هوغو لوريس وأوليفييه جيرو، مع الاستفادة الكبيرة من تألق دينيس بوانغا الذي جذب اهتمام عدة أندية.

الآن، يستعد لوس أنجلوس لاستقبال النجم هيونغ مين سون قادما من ، حيث قضى فترة رائعة واختتم مسيرته مع الفريق بحصد لقب يوروبا ليغ الذي طال انتظاره.

ويأتي ذلك بينما أنهى النادي الأميركي مشاركته في كأس للأندية بخيبة أمل، ويسعى لتجاوز تلك التجربة وبناء مستقبل أفضل، ومن المتوقع أن يضيف سون قيمة كبيرة للفريق وللدوري الذي يستمر في جذب المواهب العالمية.

وستكون صفقة انتقال سون الأغلى في تاريخ الدوري الأميركي، بقيمة تقارب 27 مليون ، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي سجله إيمانويل لاتيه لات في انتقاله إلى يونايتد مقابل 22 مليون دولار.







