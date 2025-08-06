الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

نجم برشلونة يبدأ دراسته الجامعية الشهر المقبل

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نجم برشلونة يبدأ دراسته الجامعية الشهر المقبل
A-
A+

كرة القدم

2025-08-06 | 01:11
نجم برشلونة يبدأ دراسته الجامعية الشهر المقبل

يتميز جيل الشباب الحالي في فريق برشلونة بعدد من الإنجازات المبكرة

يتميز جيل الشباب الحالي في فريق برشلونة بعدد من الإنجازات المبكرة، لكنّ كثيرين منهم بدأوا للتو مرحلة البلوغ خارج المستطيل الأخضر، من بينهم لامين يامال وباو كوبارسي، الذي يستعد لعام حافل.
ينحدر كوبارسي من قرية صغيرة تدعى إستانيول قرب جيرونا في كتالونيا الشمالية، ويبلغ عدد سكانها 183 نسمة فقط، وقضى سنوات مراهقته مقيما في سكن لا ماسيا منذ انضمامه إلى برشلونة عام 2018، لكنه يخطط لمغادرة مقر الإقامة هذا العام.
وفي مقابلة مع قناة TV3 خلال جولة برشلونة التحضيرية في آسيا، كشف اللاعب الإسباني عن نيّته الاستقلال والابتعاد قليلاً ليكون أكثر راحة، حيث قال إنّه كان بإمكانه البقاء في لا ماسيا لعام إضافي، لكنّه أراد أن يكون بمفرده ويعيش مع أخته في برشلونة، ليكونا قريبين من العائلة.
وأضاف أنه يخطط لدراسة إدارة الأعمال، حيث سيبدأ دراسته الجامعية في أيلول - سبتمبر بعد اجتيازه امتحانات القبول في حزيران - يونيو، رغم أنه لم يحدد الجامعة التي سيلتحق بها، مع العلم أن برشلونة تضم عدة جامعات متخصصة في هذا المجال.
أما على صعيد الفريق، فمن المتوقع أن يواجه كوبارسي منافسة أقوى من أي وقت مضى في مركز قلب الدفاع، حيث يتوفر لدى المدرب هانسي فليك ستة لاعبين لملء مركزين.
ومن المرجح أن يلعب جولس كوندي وإريك غارسيا كظهيرين أيمن، بينما يتنافس رونالد أراخو وأندرياس كريستنسن على مركز أساسي بجانب إينيغو مارتينيز، الذي كان زميل كوبارسي الأساسي الموسم الماضي.


مقالات ذات صلة

الرئيس عون: تنظيم السلاح في مخيمات بيروت يبدأ منتصف الشهر المقبل
2025-05-26

الرئيس عون: تنظيم السلاح في مخيمات بيروت يبدأ منتصف الشهر المقبل

شمال الليطاني.. هل يبدأ سحب السلاح الأسبوع المقبل؟
2025-05-30

شمال الليطاني.. هل يبدأ سحب السلاح الأسبوع المقبل؟

دورة الألعاب الجامعية: لاعب الجمباز الإيطالي في غيبوبة
2025-07-25

دورة الألعاب الجامعية: لاعب الجمباز الإيطالي في غيبوبة

هكذا يُخطط هانسي فليك لموسم برشلونة المقبل
2025-07-05

هكذا يُخطط هانسي فليك لموسم برشلونة المقبل

نجم برشلونة يبدأ دراسته الجامعية الشهر المقبل

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

باو كوبارسي

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - كافان سوليفان موهبة مانشستر سيتي الصاعدة
تحطيم الرقم الخاص بسوق الانتقالات الأميركي

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ
00:07

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ

وثّق نادي برشلونة لحظة استثنائية خلال فعالية جماهيرية في كوريا الجنوبية

00:07

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ

وثّق نادي برشلونة لحظة استثنائية خلال فعالية جماهيرية في كوريا الجنوبية

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب
00:04

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب

أطلق أحد مشجعي مانشستر يونايتد حملة تمويل جماعي عبر منصة "GoFundMe"

00:04

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب

أطلق أحد مشجعي مانشستر يونايتد حملة تمويل جماعي عبر منصة "GoFundMe"

اخترنا لك
فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ
00:07
حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب ألمانيا إلى السجن
00:06
مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب
00:04
جوهرة مغربية مرشحة للعب لريال مدريد قريباً
2025-08-07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025