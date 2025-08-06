نجم برشلونة يبدأ دراسته الجامعية الشهر المقبل

يتميز جيل الحالي في فريق برشلونة بعدد من الإنجازات المبكرة، لكنّ كثيرين منهم بدأوا للتو مرحلة البلوغ خارج المستطيل الأخضر، من بينهم وباو كوبارسي، الذي يستعد لعام حافل.

ينحدر كوبارسي من قرية صغيرة تدعى إستانيول قرب جيرونا في كتالونيا الشمالية، ويبلغ عدد سكانها 183 نسمة فقط، وقضى سنوات مراهقته مقيما في سكن لا ماسيا منذ انضمامه إلى برشلونة عام 2018، لكنه يخطط لمغادرة مقر الإقامة هذا العام.

وفي مقابلة مع TV3 خلال جولة برشلونة التحضيرية في ، كشف اللاعب الإسباني عن نيّته الاستقلال والابتعاد قليلاً ليكون أكثر راحة، حيث قال إنّه كان بإمكانه البقاء في لا ماسيا لعام إضافي، لكنّه أراد أن يكون بمفرده ويعيش مع أخته في برشلونة، ليكونا قريبين من العائلة.

وأضاف أنه يخطط لدراسة إدارة الأعمال، حيث سيبدأ دراسته الجامعية في أيلول - سبتمبر بعد اجتيازه امتحانات القبول في حزيران - ، رغم أنه لم يحدد الجامعة التي سيلتحق بها، مع العلم أن برشلونة تضم عدة جامعات متخصصة في هذا المجال.

أما على صعيد الفريق، فمن المتوقع أن يواجه كوبارسي منافسة أقوى من أي وقت مضى في مركز قلب الدفاع، حيث يتوفر لدى المدرب فليك ستة لاعبين لملء مركزين.

ومن المرجح أن يلعب جولس كوندي وإريك غارسيا كظهيرين أيمن، بينما يتنافس رونالد أراخو وأندرياس كريستنسن على مركز أساسي بجانب إينيغو مارتينيز، الذي كان زميل كوبارسي الأساسي الموسم الماضي.





